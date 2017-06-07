ENFLASYON MAAŞ ZAMMINI İKİYE KATLADI

İsmail Koncuk

TÜİK tarafından Mayıs ayına ilişkin yapılan açıklamaya göre aylık enflasyon %0,45 oranında artış gösterirken Ocak-Mayıs arasında 5 aylık enflasyon %6,18’e çıkmış; yıllık enflasyon ise %11,72 oranına ulaşmıştır.

3000TL maaş alan bir memur Ocak ayında 90TL zam almıştı. Bu zam Şubattan itibaren erimeye başladı. Mayıs ayı itibariyle erime aldığı zammı ikiye katladı. Bu memurun maaşı 191TL eridi. Mevcut durumda yapılan zamma önümüzdeki aya ait Ramazan enflasyonun da eklenmesiyle birlikte ortaya çıkacak toplam oran, gidişatın negatif seyir izlediğini daha açık biçimde gösterecek memura oluşan borç katlanacaktır.

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında oluşan gıda harcamalarının hesaba katılmasıyla elde edilen verilere göre 4 kişilik bir ailenin iftar yapması için gerekli olan günlük tutarın en az 65,7 TL; 29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca oruç açmanın maliyetinin ise asgari olarak 1.905,3 TL olduğu ve bu maliyetin son bir yıl içinde %11,3 oranında yükseldiği bir dönemde memur, maaşının %68,4’ünü oruç açmak için ayırmakta diğer zorunlu harcamalarına ise para kalmamaktadır. Bu duruma bir de önümüzdeki ay açıklanacak olan enflasyon oranı eklenince vay memurun haline!

Memur maaşları 5 ayda %3,18 erimiş; enflasyon farkı alacağı oluşmuştur. Alım gücü 2016 yılının da altına düşerken, mevcut veriler memura yapılan zammın sözde kaldığını göstermektedir. 2017 yılı Şubat ayında iki aylık enflasyon %3,29 olarak gerçekleşince memur maaşları %0,29 oranında değer kaybetmiş; daha yılın başında memura borçlanma başlamıştır, bu orana ilk beş ayda toplam %6,18’lik gerçekleşen enflasyon eklenince memur maaşında %3,18’lik gerileme oluşmuştur. Sonuç itibarı ile gerçekleşen enflasyonun, yapılan tahminlerin ve bütçede öngörülenin oldukça üzerinde seyrettiği görülmüştür. Sözünü ettiğimiz %3,18’lik erime toplam zararı yansıtmamakla birlikte sadece içinde bulunduğumuz ayın zararını içermektedir. Bu nedenle erimeyi telafi edecek bir ödeme talep etmek konusunda ısrarcıyız.

Açıklanan verilere bakıldığında memurlarımız Temmuz zammını dahi şimdiden tüketmişlerdir. Enflasyonun üzerine büyüme artı refah payı ve bayramda da bayram ikramiyesi istiyoruz. Aksi takdirde memurun ekonomik iflası kaçınılmaz bir hal alacaktır.