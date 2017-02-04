ENFLASYON MEMUR VE EMEKLİYİ ÇARPTI

Fahrettin Yokuş

TÜİK Ocak ayı enflasyonunu %2,46 olarak açıkladı. Hükümet ile yetkili ama etkisiz konfederasyonun imzaladığı toplu sözleşmeye göre memurlar ve memur emeklileri 2017 yılının ilk 6 ayında %3 zam alacak.

TÜİK’in açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamı memurun 6 ay boyunca alacağı %3 zammı eritti. Memurlar enflasyon karşısında %3 değil, %0,54 zam almış oldu.

Aynı zamanda döviz kurlarındaki artış ve temel gıda ürünlerine gelen zamlar memur ve emeklinin belini büktü. Memur ve memur emeklilerinin alım gücü her gün daha da düşüyor.

Kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, enflasyon mağduru olmaktadır.

Bilindiği üzere, Memur-Sen’in 2016-2017 yılı toplu sözleşmesinde yaptığı enflasyon oyunu sebebiyle, memurlar 2016 yılında %1.8 enflasyon kaybına uğramıştı. En düşük memur maaşında ortalama aylık kayıp sosyal yardımlar hariç 37 TL, ortalama memur maaşındaki kayıp ise aylık sosyal yardımlar hariç 43 TL civarında gerçekleşmişti.

Temel gıda ürünleri, elektrik, su ve yakıta yapılan zamlar da milyonlarca memur ve memur emeklisinin zor olan geçim şartlarını daha da zorlayacak. Vergilere yapılan yüksek zamlar, döviz kurlarının sürekli artması ve enflasyonun 2017 yılının daha ilk ayında %2,46 çıkması verilen %6’lık zammı eritecek.

EK ZAM TALEP EDİYORUZ

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, memurları ve memur emeklilerini yıllardır enflasyona ezdiren hükümeti kınıyoruz. Hükümetin yanlış enflasyon hesaplamaları, ülkemizin içinden geçtiği zor koşullar ve artan döviz memur ve memur emeklilerinin belini bükmüştür.

Hükümet memurların ve memur emeklilerinin mali haklarında iyileştirme yapmalı, enflasyon kaybının telafisi için ek zam yapmalıdır.

Ülkemizde herkes insan onuruna yakışır bir ücret alarak, hayatını devam ettirme hakkına sahiptir.