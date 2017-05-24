Engelleri aşalım

Mutlu Mete Kaçar

Türkiye’de her 10 kişiden en az biri engelli durumda. Toplam nüfusun yaklaşık yüzde 12’si, 8 milyon 431 bin kişi engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Türkiye’de ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engellilerin oranı yüzde 2,5, kronik hastalığı olanların oranı ise yüzde 9,70. Bu rakamlar az değil. Bunun oluşmasında oldukça farklı etkenler bulunuyor.

Ülkemizde eğitim çağında o kadar çok engelli çocuklarımız var ki… Ama baktığımızda çok sayıda okulumuzun fiziki mekânları engellilerimize hitap etmiyor. Her engelliyi bir arada toplayıp eğitecek kadar da fiziki mekânlarımız ne yazık ki yok. Engeller kişilerin durumuna göre değişiyor. Fiziki engelliler için onlara uygun mekânlar, görme engelliler için farklı mekanlar, yani her engele göre değişik fiziksel düzenlemeler gerekiyor.

Aileler, engelli çocuklarının geleceği için kaygı yaşıyor.

Engelliler Günü ile ilgili yapılan açıklamalarda “Engellilik sadece engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini değil, toplumu oluşturan tüm kesimleri ilgilendiren, duyarlı olmayı gerektiren ve çok yönlü ele alınması gereken toplumsal bir sorundur.”

Kişisel olarak uygulanan saygı ve hoşgörü dışında devlet kurumlarının tasarımlarını, politikalarını ve her türlü projesini gerçekleştirirken engelli vatandaşlarımızın göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Engelli vatandaşlarımız için sosyal projeler sosyal ortamlar ve iş imkanları gibi politikalar yanında günlük hayatta herkesin yararlandığı şehircilik ve kamu hizmetlerinden de etkin biçimde yararlanmaları için çalışmalar yapılmalıdır. Yani engeller kaldırılmalıdır. Ancak bu durumda sağlıklı bir toplumdan söz edebiliriz.

Engellilik, yalnızca engellilerin ve onların ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık problemi değil, toplumsal yönleriyle hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durumdur. Engellilerimiz de herkes gibi sağlık, çalışma ve eğitim gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanma ve normal bir hayat sürme hakkına sahiptirler.

Engelli olduğu için, kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı, hiçbir şeyden yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Çünkü onların yeteneklerinden ve üretkenliğinden faydalanmamak tüm toplumun engeli ve noksanlığı olacaktır.