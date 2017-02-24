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Engelli Ailelerine İlk Destek, Yaşam Boyu Destek

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Engelli Ailelerine İlk Destek, Yaşam Boyu Destek
Yenimahalle Belediyesi, engelli vatandaşları ve ailelerini 50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda “Engelli Ailelerine İlk Destek, Yaşam Boyu Destek” Semineri’nde buluşturdu.

Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birim Sorumlusu Sosyolog Emrullah Yılmaz ve Psikolog Kübra İlkay’ın sunum yaptığı seminerde, katılımcılara Engelli Çocukları Olan Aileler İçin Yaşam Önerileri başlığı altında Kabul Süreci, Bütünleşme, Yeni Şartlara Uyum Sağlama, Çözüm Odaklı Sosyal Gelişim, Aile ve Toplumla Doğru İletişim konuları anlatıldı.

“Engelli bir çocuk için erken teşhis çok önemlidir”

İlk olarak konuşma yapan ve sunumunda daha çok seminere katılan anne ve babalara sorular soran Psikolog Kübra İlkay, engelli çocuğu olan anne ve babaların sorularını da cevaplamayı ihmal etmedi.

Çocuk daha doğmadan anne ve babaların onun için karar aldığına değinen İlkay, daha sonra çocuğun engelli olduğunu öğrenen ailelerin yaşadığı süreci anlattı.

Sürecin ilk aşamada şok ile başladığını belirten İlkay, “Çocuğun engelli olduğunu öğrenen aile için süreç şok ile başlıyor daha sonra inkar, öfke ve depresyon, suçluluk, utanç, pazarlık, uyum aşamalarıyla devam ediyor.  Engelli bir çocuk için erken teşhis çok önemlidir. Zaman kaybedilmeden hem sağlık hem de eğitim önlemleri alınmalıdır. Çocuğunuzu aşırı korumayınız. Tüm aile bireyleri çocuk için özveride bulunmaya hazırdır, muhakkak özveride bulunulacak, çocuk korunacak ama bunun da bir sınırı vardır” dedi.

“On günlük yolculuğa piknik malzemesiyle çıkamazsınız”

Kendisi de engelli olan Sosyolog Emrullah Yılmaz da hayatından örnekler vererek aileleri bilgilendirdi.

Çok zorlu süreçlerden geçtiğini ancak hepsini aştığını ifade eden Yılmaz, ailesinin bu süreçte kendisine nasıl yardımcı olduğunu ve destek olduğunu da anlattı.

Yılmaz, “Ailelerde engele bakışla ilgili iki eğilim görüyoruz, biri bu durumu ceza olarak görmek, diğeri ödül olarak kabul etmek. Bu iki yaklaşımın ilki ailevi kopuşlara, çocukla ve onun hikayesiyle uzaklaşmaya götürürken, diğeri ise daha pozitif bir yaklaşım olmasına rağmen manen sürdürülebilmesi ağır bir yüke dönüşebiliyor. Ceza-ödül yaklaşımı dışında bir yol var; bu sizin gerçeğiniz! Yaşamınızı şekillendiren pek çok şey gibi; cinsiyetiniz, aileniz, memleketiniz, mesleğiniz gibi. Hangi sebeple gerçekleşmiş olursa olsun bu sizin gerçeğiniz. Bu çocuk engelli tanımından çok önce ve çok üstte, her şeyden öte sizin çocuğunuz ve her çocuktan daha fazla güçlü bir anne babaya ihtiyacı var. On gün sürecek bir yolculuğa piknik malzemesiyle çıkamazsınız” diye konuştu.

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