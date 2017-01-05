Engelli Cam Ustaları Avrupa’da Mağazalaşıyor

Açelya Aşkın / Arkeolog

Yaptıkları üfleme cam eserlerle Ankara’da ilgi odağı haline gelen Uluslararası Omurilik Felçliler Derneği cam atölyesi üyeleri, gelen talep üzerine Avrupa’da bir dizi mağaza açmak için çalışma başlattı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Başkanlığı’nca imzalanan hibe programı kapsamında “Altın Eller Cam Sanatı Projesi “ tanıtım toplantısı Anadolu Hotel’de gerçekleştirildi.



Engellilerin, mevcut beceri potansiyellerini üst seviyelere taşıyarak engelsiz bireyler ile birlikte ortak yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Altın Eller Cam Sanatı Projesi toplantısında konuşan Uluslararası Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Yıldırım Yılmazoğlu, yeni yılda yeni projelerin olduğunun müjdesini verdi.



Ekonomi Bakanlığı ile 2017’de ortaklaşa yapılacak bir proje doğrultusunda Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde mağazalar açılması yolunda teklif geldiğini ifade eden Yılmazoğlu, şöyle devam etti:



“Dernek bünyesinde kurduğumuz cam atölyesinde engelli arkadaşlarımızı istihdam ederken, kısa süre içinde birbirinden güzel eserlere imza atmayı başardık. Arkadaşlarımızın çabası, Ankaralıların derneğimize ve eserlere ilgisi bizi her geçen yıl daha da gelişmeye sürükledi. En son geçen yıl İtalya ve Çek Cumhuriyeti’nde cam sanatının duayenlerinden de kurslar alarak işimizde zirve noktalara geldik. Hiçbir başarı karşılıksız kalmaz. Bunun en güzel örneği de Avrupa’da mağazalar açmamız yolunda yapılan teklif oldu. Proje Avrupa’da cam mağaza zinciri kurulmasını öngörüyor. Biz bunu en güzel şekilde yapacak kapasite ve becerideyiz.”



Atölyelerde alınacak cam işleme eğitimleri sonucunda üretim ve satışa yönelik çalışmalar hızlandırılarak devam edeceğinin de altını çizen Yılmazoğlu, eğitim programını tamamlayan 30 kişinin KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini alarak sektörde çalışan veya işveren olarak rol alabileceğini bildirdi.​