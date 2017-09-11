Engelli Öğrencilere YÖK'ten Müjde

İrem Subaşı / Editör

Yükseköğretim Kurulunca, engelli öğrencilerin “özel yetenek sınavı başvuruları” ile sınırlı olmak üzere, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuru için gerekli olan YGS puanının, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olmasına karar verildi.

Özel Yetenek Sınavına Başvuru için Baraj 100’e düşürülmüştü!

2013'te bazı engelli öğrenci grupları için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) özel yetenek sınavı ile üniversitelere başvurabilmelerinde gerekli YGS puanını 100'e düşürerek, engelli öğrencilerin üniversitelere yerleşmelerinde kolaylık sağlanmıştı.

Engelli Öğrencilere Engel Yok!

30 Mart 2017'de özel yetenek sınavına başvurabilecek engelli öğrenci gruplarına zihinsel engelli öğrenciler de eklenmiş, ayrıca, 2017 yılından itibaren engelli adayların, kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilmesine başlanmıştı.

Baraj Puanı Neden İki Yıl Geçerli?

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara öğrenci seçilmesi ve yerleştirme işlemlerinde engelli öğrencilerin YGS puanının, özel yetenek sınavlarında puan hesaplamasına katılmadığı, sadece sınava başvurabilmek için YGS 100 puanının bir baraj olduğu dikkate alınarak; 24 Ağustos 2017’de alınan Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile engelli öğrencilerin durumlarını ilgili yılda ÖSYS başvurularında ÖSYM’ye başvuruda “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri ve özel yetenek sınavı başvurularında ilgili yıla ilişkin engelli sağlık kurulu raporunu başvuru yapacakları yükseköğretim kurumuna sunmaları kaydıyla YGS puanının sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerli olması uygun görüldü.

Dolayısıyla 2017 yılında YGS’den 100 puan ve üzeri alan ancak bu sene özel yetenek sınavı ile herhangi bir programa yerleşemeyen engelli öğrenciler, 2018 yılında YGS sınavına girmeksizin yetenek sınavına başvurabilecek.

Engelsiz Erişim, Engelsiz Eğitim

Yeni YÖK olarak engelli öğrencilere engelsiz eğitimin önünü açmaya çalıştıklarını belirten Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, mevzuat alt yapısının olmasına rağmen engelsiz erişim konusunda halen uygulamada çok büyük sıkıntıların yaşandığını, üniversitelerin hem yapılarını hem programlarını engelli öğrencilerin eğitimini sağlamak üzere şekillendirmelerini özendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu olarak kendilerini engelli öğrencilerin velisi olarak kabul ettiklerini ve iyileştirme çalışmalarının devam edeceğini ifade ettiler.