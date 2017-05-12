ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ TOPLUMSAL HAYATIN BİR PARÇASIDIR

Eyüphan Kaya

Engelli insanlar sağlıklı insanların hayatımızın bir parçası olup, toplumsal hayatın bir gerçeğidir, kendilerini sahip olduğu özelliklerinden yararlanarak bir yandan üretken hale getirmemiz lazımken, diğer yandan aile efradını kısmen stresten kurtarıp hayatlarına değer katabilmeliyiz.

Bu katkıyı verince bir yandan devlet nezdinde yasal olarak pozitif ayrımcılık yaparken, diğer yandan vatandaşlarımızı engelli vatandaşlarımıza katkı vermeleri için eğitmeliyiz.

İşletme sahibi vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var ki sağlam bir vatandaşın asgari maliyeti ortalama 2.500TL iken engelli vatandaşlarımızın birçok kesintilerden muaf olması dolayısıyla aylık giderini 1.500TL düzeyine indiriyor.

Ayrıca inanç açısından engelliye yardımcı olmak da sevap olduğunu unutmamak lazım.

İslam dini engelliye ayrı bir değer vermiş, öyle ki Peygamberimiz(a.s) bir anlık ihmalden dolayı âma bir sahabe olan Abdullah ibni Mektum için Allah tarafından uyarı bile almış. Kur’anı Kerimdeki Abese suresinin ilk ayetleri bu olaydan bahsediyor.

Peygamberimiz hayattayken, iki sahabe ona imamlık yapmış biri Hz.Ebubekir, diğeri ise Abdurrahman bin Avf hazretleridir. Abdurrahman bin avf ise ayağından sakat bir sahabeydi, bu ne şeref ya ilahi.

Engelli kardeşlerimizin şu anda baş başa olduğu birkaç sıkıntı var,

Birincisi sahte raporlarla kendini engelli olarak gösterip haklarından faydalanmak isteyenler var.

İkincisi şehrimizde 35 tane engelli dernek ve kulüpleri var, bazılarının başında da sağlam kimseler yönetimde, kimisi engelliler adına bir şeyler satıyor, yardım topluyor, kimisi de sözüm ona proje yapıyorlar, paraları o kirli ceplerine gönderiyor, utanmaları gerekirken bu kabahatleri işlediği halde kendini adamdan sayacak kadar pişkin, kafadan sakat insanlar var.

Ayrıca bu metropol şehirde engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi açısından Büyükşehir belediyemizin bünyesinde Engelliler Dairesi Başkanlığının kurulmasını talep ediyoruz. Edindiğim bilgilere göre şehrimizde 12 bin dolayında engelli vatandaşlarımız vardır, Belediyenin daha rahat bir şekilde bu engelli vatandaşlarımıza hizmet etmesi için böyle bir yapılanma elzem gözüküyor.

Valiliğimizin böyle bir haftada engellilerimizi bir araya getirerek, kendilerine saygı sevgi göstermesi, ikramda bulunması, eğlenmelerine fırsat vermeleri takdire değerdir.

Elhasıl: Biz sağlam görünen kimseler engelli vatandaşlarımıza minnettarız, onları görünce Allah’a şükretmemiz dahi iki tarafın hanesine sevap yazılır inşallah.

Hem birey olarak, hem toplumsal olarak, hem devlet nezdinde onlara imkan ve önceliği vermekle yükümlüyüz.

Saygıyla arz edilir.

Eyüphan Kaya

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti(OGC) Diyarbakır İl temsilcisi