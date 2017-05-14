Engelli vatandaşlarımıza selam olsun

Eyüphan Kaya

Üç günlük dünyadır ve insanlık bir sınavdan geçiyor, kimisi sıhhat ve zenginliğiyle, kimisi engelli hali ve fakirliğiyle.

Yani sağlıklı, imkanları elverişli kimseler sakın kendini avantajlı olarak görmesinler ebedi hayatlarına sıkıntısı yansıyabilir diye düşünüyorum, çünkü günümüz şartlarında zenginliğin hakkını vermek çok zor, hele ki o zenginliğin kaynağı helal değilse… galiba yarı dertli yaşamak en güzelidir ki bazen hamd, bazen şükür edilebilsin.

Engelli kimse; zihnen, bedenen ya da göz, kulak açısından sorun yaşayan kimselerdir.

15-20 yıl öncesine göre devlet engelli vatandaşlarımıza artık değer veriyor elhemdulillah, ama yeterli değildir tabi, engelli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını istiyoruz.

İslam da engelli insanlara verilen her katkı kişiyi bir adım daha Allah’ın rızasına, cennete yaklaştırıyor.

Malum peygamberimizin aleyhisselatu vesselamın Abdullah ibni Mektum’a olan bir anlık ilgisizliği Allah tarafından uyarılmaya sebep olmuş. İsterseniz Abese suresini okuyun, ilk ayetleri bu olaydan bahsediyor, o Abdullah ibni Mektum ki iki gözünden amaydı ve onun hakkında 16 ayet nazil olduğu biliniyor.

Ayrıca Peygamberimize iki sahabe imamlık yapmış biri Hz.Ebubekir diğeri ise Abdurrahman bin Avf, Hz.Ahburrahman bir ayağından sakat olduğu söyleniyor. Bu ne şeref ya ilahi.

Gözlerinden ama olan bir insan Allah’a hamd ederek yaşarşa cenneti hak etmiş olur.

Toplumumuz engelli vatandaşlarımıza pek insani değerler ölçüsünde makul bakmıyor maalesef. Engelli kardeşimizin eksiğini ona lakap yapanlar var, fakat yine de zaman zaman engellilerin yardımına koşanlar vardır elhemdulillah.

Şehrimizdeki engellilerin sayısı sanırım 12 bin civarındadır, Tabi bu sayı engellilere dönük daha önemli çalışmaları yapmamızı gerektirir.

Engellilerimiz birkaç açıdan sıkıntı yaşamaktadırlar,

Birincisi engelli olmadığı halde bir vesileyle engelli raporu alıp, engelli haklarından yararlanmaya çalışan haram zadeler var.

İkincisi engelliler adına gereğinden fazla dernek açılıyor, bir kısmının başında da sağlam kişiler var.

Kimisi engelliler adına bir şeyler satıyor, yardım topluyor, kimileri de proje yaparak engellilere ayrılan paraları o kirli ceplerine indiriyorlar.

Üçüncüsü de hala engelli vatandaşlarımıza saygıda kusur yapan toplu taşıma araçları sürücüleri ve kimi dengesiz vatandaşlarımız da vardır.

Unutmayalım engelli vatandaşlarımızın morali ailesinin moralidir, oradan da toplumun moraline yansır.

Hem birey hem toplum hem yasal düzeyde devlet engellilerimize her fırsatı değerlendirmeli ve engellilerimizle birlikte yaşamaya alışmalıyız, bu hem dünyamıza hem ahretimize hayırlıdır.

Engelli vatandaşlarımıza selam olsun diyor, onlara karşı yeterince vazifemi yerine getiremediğim için af diliyorum.

Selam ve dua ile…