ENGELLİLERİN ABLASI

Güldane Kaya

Merhaba değerli okurlarım, aslında bambaşka bir yazı hazırlamıştım, fakat bu şiiri bana gönderen benim için kaleme alıp gerçekten beni çok ama çok duygulandırıp, son derece mutlu eden hatta okurken gözyaşlarıma engel olamadığım bu şiiri siz değerli okurlarımla paylaşmak istedim.

Ben STK’ların içerisinde bir insan olarak kendimi tüm bana ihtiyaç hisseden herkese yardım etmeye mecbur hissediyorum. İyilik, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, dostluk, güven paylaştıkça çoğalan duygular. İşte bir kez daha anladım ki bu şiirden sonra her kim olursa olsun İster fakir ister zengin ki zaten ayrım yapmam yapamam bana ihtiyacı olan tüm insanların canlıların yanında olacağım ve bu beni sonsuz huzura boğacak.Değerli büyüğüm benim için o yüce yüreğiyle bu güzel satırları meydana getirdiği için kendisine sonsuz teşekkür ediyorum.

Değerli okurlarım dostlarım takdir sizin buyurun okuyun lütfen, hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.Yüreğinizden merhameti eksik etmeyin sağlıklı güzel günlerde kalınız.

Ne Kadar Vefakâr Ve De Azimli

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

İşte Başlıyorum Söze Yazımla

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Güzel Kalp Güzel Yüz Ve Güzel Endam

İyilik Meleği Olmuşsun Zaten

İşte Beklenende Bu İdi Senden

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Mutlu Ol Dilerim Yüce Tanrıdan

Allah Razı Olsun Kalp Antalya'dan

Yaptığınız Hizmet Değil Sıradan

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

İşte Gönlümdesin Ve Kalbimdesin

Uzaklarda Değil İşte Benlesin

Mazini Yazıyor Kalemimdesin

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

İsmin İle Anılan Sosyal Proje

Sordunuzmu İnsanlar Gidiyor Nere

İnanmak Gerekir Bazen Kadere

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Hiç Karşılaşıp ta Hiç Görüşmedik

Bir Yerde Oturup Sohbet Etmedik

Demekki Sevgimiz Bizim Yürekte

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Engelli Kardeşlerim Onlar Engelsiz

İşte Bu Konuda Duyarlı Olan Siz

Bu Beden Yanınızda Hep Beraberiz

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Nasıl Bir Duygudur Nasıl Hissiyat

Fikirleri Kör Etmiş İse Maddiyat

Buna Cevap Veren O Güzel Ahlâk

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Her Zaman Kardeşim Ve De Dostumsun

Bazan Kederdesin Bazan Yastasın

İyi Bir Şahsiyet İyi Bir Dostsun

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Yaptığınız Hizmet Takdire Şayan

Herşey Ortadadır Net Ayan Beyan

İçimden Geliyor Sizlere Şükran

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

İyilik Meleği Güzel Kardeşim

Tanrının Katında Güzel Yerdesin

İşte Bu Şiiri Herkes Dinlesin

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

En Kısa Zamanda Ben Yanındayım

Ne Zaman İstersen Ben Seninleyim

Garipler Nerdeyse Ben Oradayım

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Bütün Ekibinize Hep Başarılar

Çünkü Yanlarında Kalp Antalya Var

Güzel Kardeşim Güldane Hanım Var

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Yolun Açık Olsun Hayırlı İşler

Bütün Gerçek Olsun Hayaller Düşler

Dua Ediyorlar Size Engelsiz Kardeşler

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Maddiyat İle Ölçülemez Bu Hizmet

Gönül Kırmış İsem Gel Beni Affet

Ebedi Dilerim Huzur Ve Saadet

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Bugünlük Bu Kadar Müsade Bana

Olmuştur Tercihim Doğrudan Yana

Sevgi Selamlarım Size Kalp Antalya

Sevgili Kardeşim Güldane Kaya

Aydın Kılıçarslan 23.05.2017

Sevgili Saygı değer kardeşim Sn. Güldane Kaya ve Kalp Antalya Kalp Gazetesine Çalışanlarına Armağan

Olsun Lütfen Kabul Buyursunlar..