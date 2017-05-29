ENGELLİLERİN ABLASI

Merhaba değerli okurlarım, aslında bambaşka bir yazı hazırlamıştım, fakat bu şiiri bana gönderen benim için kaleme alıp gerçekten beni çok ama çok duygulandırıp, son derece mutlu eden hatta okurken gözyaşlarıma engel olamadığım bu şiiri siz değerli okurlarımla paylaşmak istedim.
Ben STK’ların içerisinde bir insan olarak kendimi tüm bana ihtiyaç hisseden herkese yardım etmeye mecbur hissediyorum. İyilik, doğruluk, dürüstlük, sevgi, saygı, dostluk, güven paylaştıkça çoğalan duygular. İşte bir kez daha anladım ki bu şiirden sonra her kim olursa olsun İster fakir ister zengin ki zaten ayrım yapmam yapamam bana ihtiyacı olan tüm insanların canlıların yanında olacağım ve bu beni sonsuz huzura boğacak.Değerli büyüğüm benim için o yüce yüreğiyle bu güzel satırları meydana getirdiği için kendisine sonsuz teşekkür ediyorum.
Değerli okurlarım dostlarım takdir sizin buyurun okuyun lütfen, hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.Yüreğinizden merhameti eksik etmeyin sağlıklı güzel günlerde kalınız.
Ne Kadar Vefakâr Ve De Azimli
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
İşte Başlıyorum Söze Yazımla
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Güzel Kalp Güzel Yüz Ve Güzel Endam
İyilik Meleği Olmuşsun Zaten
İşte Beklenende Bu İdi Senden
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Mutlu Ol Dilerim Yüce Tanrıdan
Allah Razı Olsun Kalp Antalya'dan
Yaptığınız Hizmet Değil Sıradan
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
İşte Gönlümdesin Ve Kalbimdesin
Uzaklarda Değil İşte Benlesin
Mazini Yazıyor Kalemimdesin
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
İsmin İle Anılan Sosyal Proje
Sordunuzmu İnsanlar Gidiyor Nere
İnanmak Gerekir Bazen Kadere
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Hiç Karşılaşıp ta Hiç Görüşmedik
Bir Yerde Oturup Sohbet Etmedik
Demekki Sevgimiz Bizim Yürekte
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Engelli Kardeşlerim Onlar Engelsiz
İşte Bu Konuda Duyarlı Olan Siz
Bu Beden Yanınızda Hep Beraberiz
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Nasıl Bir Duygudur Nasıl Hissiyat
Fikirleri Kör Etmiş İse Maddiyat
Buna Cevap Veren O Güzel Ahlâk
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Her Zaman Kardeşim Ve De Dostumsun
Bazan Kederdesin Bazan Yastasın
İyi Bir Şahsiyet İyi Bir Dostsun
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Yaptığınız Hizmet Takdire Şayan
Herşey Ortadadır Net Ayan Beyan
İçimden Geliyor Sizlere Şükran
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
İyilik Meleği Güzel Kardeşim
Tanrının Katında Güzel Yerdesin
İşte Bu Şiiri Herkes Dinlesin
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
En Kısa Zamanda Ben Yanındayım
Ne Zaman İstersen Ben Seninleyim
Garipler Nerdeyse Ben Oradayım
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Bütün Ekibinize Hep Başarılar
Çünkü Yanlarında Kalp Antalya Var
Güzel Kardeşim Güldane Hanım Var
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Yolun Açık Olsun Hayırlı İşler
Bütün Gerçek Olsun Hayaller Düşler
Dua Ediyorlar Size Engelsiz Kardeşler
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Maddiyat İle Ölçülemez Bu Hizmet
Gönül Kırmış İsem Gel Beni Affet
Ebedi Dilerim Huzur Ve Saadet
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Bugünlük Bu Kadar Müsade Bana
Olmuştur Tercihim Doğrudan Yana
Sevgi Selamlarım Size Kalp Antalya
Sevgili Kardeşim Güldane Kaya
Aydın Kılıçarslan 23.05.2017
Sevgili Saygı değer kardeşim Sn. Güldane Kaya ve Kalp Antalya Kalp Gazetesine Çalışanlarına Armağan
Olsun Lütfen Kabul Buyursunlar..
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.