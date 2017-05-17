ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ ANKARA’DA!

5-7 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir, 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da sinemaseverlerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali’nin Ankara ayağı başlıyor.

18-23 Mayıs tarihleri arasında perdelerini bu kez Ankaralı sinemaseverler için açacak Engelsiz Filmler Festivali’nde, 34 film göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı altyazı eşliğinde gösterilecek. Her ikisi de erişilebilir mekanlar olan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ile Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu 'nun ev sahipliği yaptığı gösterimler ücretsiz olarak takip edilebilecek.

AÇILIŞ TÖRENİ 18 MAYIS’TA

Engelsiz Filmler Festivali, Açılış ve Ödül Törenlerini her sene olduğu gibi Ankara’da gerçekleştiriyor. Festival’in Açılış Töreni 18 Mayıs Perşembe günü Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek. Saat 19:00’da başlayacak törende Kör Vaysha adlı kısa film, sesli betimleme ve işaret dili çevirisi eşliğinde seyredilecek.

Engelsiz Yarışma ödüllerinin sahiplerini bulacağı Ödül Töreni ise 23 Mayıs Salı günü yine Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek.

ANKARA PROGRAMI

Festival’de bu sene uzun, kısa ve belgesel toplam 34 film, "Engelsiz Yarışma", "Türkiye Sineması", "Dünyadan", "Engel Tanımayan Filmler", "Uzun Lafın Kısası", "Çocuklar İçin", "Sinema Tarihinden" ve “Otizm Dostu Gösterim” tematik başlıkları altında gösteriliyor.

Ankara’daki gösterimler sırasında filmlerin yönetmen, oyuncu ve ekipleri gösterimler sonrasında seyircilerle bir araya gelerek söyleşiler gerçekleştirecekler.

FESTİVAL'DE İLK KEZ: SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ

Engelsiz Filmler Festivali, bu sene yan etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Festival’de seyirciler iki farklı proje sayesinde sanal gerçeklik ile tanışacaklar.

Körlük Üzerine Notlar: Karanlığa Doğru adlı ilk projede izleyiciler, 1983 yılından itibaren görme yetisini yavaş yavaş kaybeden yazar John Hull’un tuttuğu sesli günlükleri görsel-işitsel olarak deneyimleme fırsatı bulacaklar. Seyirciler bir sanal gözlük aracılığıyla John Hull’un görme yetisini yitirdiği süreçteki duyumsal ve psikolojik deneyimlerine ortak olacaklar.



Körlük Üzerine Notlar: Karanlığa Doğru projesi 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da SineBu fuayesinde Festival takipçileri ile buluştu.

Tekerlekli Sandalye Simülatörü projesi ise, kullanıcıların; tekerlekli sandalye kullanan kişilerin kent ortamında karşılaştığı engelleri deneyimlemesine imkan verecek.

British Council işbirliği ile gerçekleştirilen sanal gerçeklik deneyimleri ne katılım ücretsiz olacak. Körlük Üzerine Notlar: Karanlığa Doğru, 20-23 Mayıs tarihleri arasında; Tekerlekli Sandalye Simülatörü ise 20-22 Mayıs tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi fuayesinde, saat 11:00 ile 20:00 arasında denenebilir.

12 FİLM ERİŞİLEBİLİR OLARAK ESKİŞEHİRLİ VE İSTANBULLU SİNEMASEVERLERLE BULUŞTU

5-7 Mayıs tarihleri arasında ilk durağı olan Eskişehir’i, 12-14 Mayıs’ta ise İstanbul’u ziyaret eden Engelsiz Filmler Festivali kapsamında göremeyenler için sesli betimlenmiş, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı alt yazı eklenmiş 12 film sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Gösterimlere Eskişehir’de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon, İstanbul’da ise Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu Sine Bu ev sahipliği yaptı.

Festival’in Eskişehir ve İstanbul’daki gösterimleri sırasında programda yer alan filmlerin yönetmen, oyuncu ve film ekipleri seyircilerle işaret dili çevirmeni eşliğinde söyleşiler gerçekleştirdiler. Eskişehir’deki gösterimlerde Mavi Bisiklet filminin yönetmeni Ümit Köreken ve yapımcısı Nursen Çetin Köreken, Albüm filminin oyuncusu Muttalip Müjdeci ve Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var filminin yapımcısı Gürkan Kılınç; İstanbul’daki gösterimlerde Duyu filminin yönetmeni Ali Demirtaş, Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var filminin yönetmeni Rıza Sönmez; Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok filminin yönetmeni Umut Beşkırma ve yapımcısı Nihan Belgin, Albüm filminin yönetmeni Mehmet Can Mertoğlu, Rüzgarda Salınan Nilüfer filminin yönetmeni Seren Yüce; Kara Atlas filminin yönetmeni Umut Vedat ve Babamın Kanatları filminin yönetmeni Kıvanç Sezer seyircilerin sorularını yanıtladı.

ESKİŞEHİR VE İSTANBUL’DA ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Eskişehir'de düzenlenen Kahramanların Animasyonu Atölyesi 'nde, 9-12 yaş grubundan 12 işitme engelli çocuk, kendilerini betimledikleri karakterler tasarlayarak, bu karakterlerle kısa birer animasyon film çektiler. Atölyenin eğitmenliğini canlandırma sanatçısı Işık Dikmen yaptı.

Festival’in İstanbul ayağında ise, Bakış Açısı Atölyesi beden hareketi ile kamera hareketi ilişkisini araştırdı. Eğitmenliğini dans ve performans sanatçısı Tuğçe Tuna’nın yaptığı atölye, British Council işbirliği ile gerçekleştirildi.