Engelsiz Filmler Festivali Ankaralı sinemaseverlerle beşinci kez buluşuyor. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu’nda ..

Engelsiz Filmler Festivali Ankaralı sinemaseverlerle beşinci kez buluşuyor. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu ’nda düzenlenecek festivalde tüm filmler, sesli betimlemeli, işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösterilecek. Filmler 23 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Festivalde, uzun, kısa ve belgesel toplam 34 film “Engelsiz Yarışma”, “Türkiye Sineması”, “Dünyadan”, “ Engel Tanımayan Filmler ”, “Uzun Lafın Kısası”, “Çocuklar İçin”, “Sinema Tarihinden”, “Otizm Dostu” başlıkları altında sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterimlerin ardından film ekipleriyle yapılan söyleşiler ve atölyelerin de işaret dili çevirmeni ve sesli betimlemeyle gerçekleşeceği festivalde, engeli olan olmayan tüm sanatseverler aynı etkinliği takip edebilecek.

Katılımcıların sanal gerçeklik teknolojisiyle de tanışacağı festivalin tüm gösterim ve etkinlikleri ücretsiz olarak gerçekleşecek.