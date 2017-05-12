ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ İSTANBUL’DA!

5-7 Mayıs tarihleri arasında Eskişehirli sinemaseverlerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali, 12-14 Mayıs tarihleri arasında perdelerini İstanbullu sinemaseverler için açıyor.

Engelsiz Filmler Festivali ’nin İstanbul ayağında 12 film göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı altyazı eşliğinde Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBu'da gösterilecek. Ortopedik engelli seyirciler için erişilebilir olan SineBu’daki gösterimler ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Türkiye ve dünya sinemasının güncel ve klasik örneklerinin yer aldığı Festival programının İstanbul takvimine bu linkten ulaşabilirsiniz.

OTİZM DOSTU GÖSTERİM

Festival’in İstanbul ayağı, otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlere özel bir gösterim ile başlıyor. Otizm Dostu Gösterim kapsamında Denizin Şarkısı Song of the Sea adlı canlandırma film, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilecek. Seans öncesi herhangi bir tanıtım filmi ya da reklam gösterilmeyecek; seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecekler ve salonda diledikleri gibi hareket edebilecekler. Böylece öğrenme güçlüğü ya da duyusal problemler yaşayan çocuklar ve yakınları bu gösterim sırasında birlikte film izleyebilecekler.

YÖNETMEN VE FİLM EKİPLERİYLE SÖYLEŞİLER

İstanbul’daki gösterimler sırasında programda yer alan filmlerin yönetmen, oyuncu ve film ekipleri seyircilerle işaret dili çevirmeni eşliğinde söyleşiler gerçekleştirecekler. 12 Mayıs Cuma günü Duyu filminin yönetmeni Ali Demirtaş, Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var filminin yönetmeni Rıza Sönmez; 13 Mayıs Cumartesi günü Albüm filminin yönetmeni Mehmet Can Mertoğlu, Rüzgarda Salınan Nilüfer filminin yönetmeni Seren Yüce; 14 Mayıs Pazar günü Kara Atlas filminin yönetmeni Umut Vedat, Koca Dünya filminin oyuncusu Berke Karaer ve Babamın Kanatları filminin yönetmeni Kıvanç Sezer filmlerinin gösterimleri sonrası seyircilerin sorularını yanıtlayacaklar.

KÖRLÜK ÜZERİNE NOTLAR: KARANLIĞA DOĞRU SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ

Engelsiz Filmler Festivali’nin İstanbul ziyareti sırasında Körlük Üzerine Notlar: Karanlığa Doğru sanal gerçeklik deneyimi ücretsiz olarak denenebilecek. Seyirciler bir sanal gerçeklik gözlüğü aracılığı ile, görme yetisini yavaş yavaş kaybeden yazar John Hull’un tuttuğu sesli günlükleri görsel-işitsel olarak deneyimleme fırsatı bulacaklar.

British Council işbirliği ile gerçekleştirilen sanal gerçeklik deneyimi SineBu fuayesinde 12-13-14 Mayıs tarihlerinde, saat 12:00 ile 20:00 arasında denenebilir.

BAKIŞ AÇISI ATÖLYESİ

Festival’in İstanbul ayağı, bu sene ilk kez gerçekleştirilecek bir atölyeye de ev sahipliği yapıyor. British Council işbirliği ile gerçekleştirilen, beden hareketi ile kamera hareketi ilişkisini araştırmayı amaçlayan Bakış Açısı Atölyesi, 14 Mayıs Pazar günü dans ve performans sanatçısı Tuğçe Tuna eğitmenliğinde gerçekleşecek.

Atölyede kameranın hareketi, kameranın dans ile uyumu başlıklarından ilhamla yola çıkılarak; dans, beden ve koreografik öğelerin, kamera aracılığı ile harekete bireysel ve yeni bir bakış açısı kazandırmasına odaklanılacak.



12 FİLM ERİŞİLEBİLİR OLARAK ESKİŞEHİRLİ SEYİRCİLERLE BULUŞTU

5-7 Mayıs tarihleri arasında ilk durağı olan Eskişehir’i ziyaret eden Engelsiz Filmler Festivali kapsamında göremeyenler için sesli betimlenmiş, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı alt yazı eklenmiş 12 film, Eskişehirliler ile buluştu. Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon’un ev sahipliği yaptığı gösterimler sırasında Mavi Bisiklet filminin yönetmeni Ümit Köreken ve yapımcısı Nursen Çetin Köreken, Albüm filminin oyuncusu Muttalip Müjdeci ve Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var filminin yapımcısı Gürkan Kılınç, filmlerinin gösterimleri sonrasında seyircilerle söyleşiler gerçekleştirdiler.

Festival’i Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de takip etti. Albüm filminin gösterimine katılan ve vatandaşlar ile birlikte film izleyen Büyükerşen, gösterim sonrası düşüncelerini paylaşarak "Bu yıl ilk defa Eskişehir’de düzenlenen Festival’in ilerleyen yıllarda da devam edeceğine inanıyorum. Festival’in gerçekleşmesinde emeği olan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ÇOCUKLAR ANİMASYON ATÖLYESİNDE BİR ARAYA GELDİ

Eskişehir'de düzenlenen Kahramanların Animasyonu Atölyesi'nde, 9-12 yaş grubundan 12 işitme engelli çocuk, kendilerini betimledikleri karakterler tasarlayarak, bu karakterlerle kısa birer animasyon film çektiler. Atölyenin eğitmenliğini canlandırma sanatçısı Işık Dikmen yaptı.

FESTİVAL 18 MAYIS'TA ANKARA'DA

İstanbul’dan sonra 18-23 Mayıs tarihleri arasında Ankaralı seyircilerle buluşacak Engelsiz Filmler Festivali, Puruli Kültür Sanat tarafından TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenleniyor. Festival’in ana destekçisi Açık Toplum Vakfı.