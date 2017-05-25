ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

5-7 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir, 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, 18-23 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da..

5-7 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir, 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, 18-23 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da sinemaseverlerle buluşan Engelsiz Filmler Festivali , 23 Mayıs Salı akşamı Goethe-Institut Ankara’da gerçekleştirilen Ödül Töreni ile sona erdi.

Film gösterimleri, film ekipleriyle söyleşiler, atölye çalışmaları ile dolu, zengin bir programı seyircilerin beğenisine sunan Festival'de tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösterildi. Tüm festival etkinlikleri erişilebilir mekanlarda gerçekleştirildi.

Eskişehir’de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi , İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBu , Ankara’da ise Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu 'nun ev sahipliği yaptığı gösterimler, her yaştan sinemasever tarafından ilgiyle takip edildi.

ENGELSİZ YARIŞMA'DA BEŞ FİLM YARIŞTI

Engelsiz Filmler Festivali kapsamında beşinci kez gerçekleştirilen Engelsiz Yarışma'nın bu seneki programında Mehmet Can Mertoğlu’nun Albüm, Kıvanç Sezer’in Babamın Kanatları, Reha Erdem’in Koca Dünya, Rıza Sönmez’in Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var ve Seren Yüce’nin Rüzgarda Salınan Nilüfer filmleri yer aldı.

Eskişehir, İstanbul ve Ankaralı Festival seyircileri, yarışmada yer alan filmleri Braille alfabesi ile de basılan pusulalar ile oylayarak Seyirci Özel Ödülü'nü belirlediler.

Yönetmen ve senarist İlksen Başarır, sinema yazarı Mehmet Açar ve yazar, oyuncu Nazan Kesal’dan oluşan Engelsiz Yarışma jürisi ise, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin sahiplerini belirledi.

4 ÖDÜL SAHİPLERİNİ BULDU

Levent Kol'un sunuculuğunu gerçekleştirdiği Ödül Töreni'nde, Levent Kol'a işaret dili çevirmeni Oya Tanyeri ve törenin sesli betimlemesini yapan Nezahat Şalkamcı eşlik etti.

Engelsiz Yarışma ödülleri, İngiltere Büyükelçisi eşi Maggie Moore ve GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) direktörü Engin Yılmaz tarafından takdim edildi.

Engelsiz Yarışma'da En İyi Film ödülünün sahibi Reha Erdem’in yönettiği KOCA DÜNYA olurken, REHA ERDEM de En İyi Yönetmen ödülüne değer bulundu. En İyi Senaryo ödülünün sahibi Albüm filmiyle MEHMET CAN MERTOĞLU’nun oldu. Seyircilerin oylarıyla belirlenen Seyirci Özel Ödülü ise Rıza Sönmez’in yönettiği ORHAN PAMUK’A SÖYLEMEYİN KARS’TA ÇEKTİĞİM FİLMDE KARS ROMANI DA VAR filmine verildi.

ORHAN PAMUK’A SÖYLEMEYİN KARS’TA ÇEKTİĞİM FİLMDE KARS ROMANI DA VAR filminin yönetmeni Rıza Sönmez ve oyuncuları Yüksel Ermutlu ile İsrafil Parlak, seyirci Özel Ödülü’nü İngiltere Büyükelçisi eşi Maggie moore’un elinden aldı. Yönetmen Rıza Sönmez: “Yüksel Ermutlu olmasaydı bu filmin fikri doğmayabilirdi. Dezavantajını engel olarak görmeyen herkes için bu ödülü kaldırıyorum. Bir tek vicdanlarımız bize engel olmasın.” dedi.

Filmin oyuncusu Yüksel Ermutlu ise “Görme engelliyim ama engelim bana hiç engel olmadı. İstediğim herşeyi yaptım. Şarkıcı olacağım dedim ve şarkıcı oldum. Şimdi ise hem artist, hem şarkıcıyım.” diyerek ödül sevincini seyircilerle paylaştı.

Albüm filmini temsilen, filmin oyuncusu Muttalip Müjdeci, En İyi Senaryo ödülünü GETEM direktörü Engin Yılmaz’ın elinden aldı. Müjdeci “Bu festivalin 81 vilayete yayılıp kalpten bakan insanların bu festivali görmesini istiyorum. Bu ödülü dünyada ve Türkiye’de ne kadar ezilen işçi ve emekçi varsa, onlar için kaldırıyorum.” diye konuştu.

Gecenin bitiminde Anatole’ün Küçük Tenceresi adlı kısa film, sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile konukların beğenisine sunuldu.

ESKİŞEHİR, İSTANBUL VE ANKARA’DA FİLM EKİPLERİ SEYİRCİLERLE BULUŞTU

Engelsiz Filmler Festivali'nde bu yıl "Engelsiz Yarışma", "Engel Tanımayan Filmler", "Dünyadan", "Türkiye Sineması", "Sinema Tarihinden", "Uzun Lafın Kısası", "Çocuklar İçin" ve "Otizm Dostu Gösterim" başlıkları altında toplam 34 film gösterildi.

Eskişehir’deki gösterimlerde Mavi Bisiklet filminin yönetmeni Ümit Köreken ve yapımcısı Nursen Çetin Köreken, Albüm filminin oyuncusu Muttalip Müjdeci, Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var filminin yapımcısı Gürkan Kılınç; İstanbul’daki gösterimlerde Duyu filminin yönetmeni Ali Demirtaş, Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var filminin yönetmeni Rıza Sönmez; Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok filminin yönetmeni Umut Beşkırma ve yapımcısı Nihan Belgin, Albüm filminin yönetmeni Mehmet Can Mertoğlu, Rüzgarda Salınan Nilüfer filminin yönetmeni Seren Yüce; Kara Atlas filminin yönetmeni Umut Vedat, Babamın Kanatları filminin yönetmeni Kıvanç Sezer; Ankara’daki gösterimlerde ise Albüm filminin oyuncusu Muttalip Müjdeci, Babamın Kanatları filminin oyuncusu Kübra Kip, Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var filminin oyuncuları Yüksel Ermutlu ve İsrafil Parlak işaret dili çevirmeni eşliğinde yapılan söyleşilerde Festival takipçilerinin sorularını yanıtladı. Filmlerini ilk kez sesli betimleme ve işaret dili çevirisiyle izleyen yönetmen, oyuncu ve film ekipleri, göremeyen ya da işitemeyen sinemaseverlerin yaşadıkları sinema deneyimini paylaştılar.

SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ

Engelsiz Filmler Festivali, bu sene yan etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Festival’de seyirciler iki farklı proje sayesinde sanal gerçeklik ile tanıştılar.

Körlük Üzerine Notlar: Karanlığa Doğru adlı ilk projede izleyiciler, 1983 yılından itibaren görme yetisini yavaş yavaş kaybeden yazar John Hull’un tuttuğu sesli günlükleri görsel-işitsel olarak deneyimleme fırsatı buldular.

Tekerlekli Sandalye Simülatörü ise, kullanıcıların; tekerlekli sandalye kullanan kişilerin kent ortamında karşılaştığı engelleri deneyimlemesine imkan verdi.

British Council işbirliği ile gerçekleştirilen sanal gerçeklik deneyimlerine Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBu ve Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ev sahipliği yaptı.

SKİŞEHİR VE İSTANBUL’DA ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Eskişehir'de düzenlenen Kahramanların Animasyonu Atölyesi 'nde, 9-12 yaş grubundan 12 işitme engelli çocuk, kendilerini betimledikleri karakterler tasarlayarak, bu karakterlerle kısa birer animasyon film çektiler. Atölyenin eğitmenliğini canlandırma sanatçısı Işık Dikmen yaptı.

Festival’in İstanbul ayağında ise, Bakış Açısı Atölyesi beden hareketi ile kamera hareketi ilişkisini araştırdı. Eğitmenliğini dans ve performans sanatçısı Tuğçe Tuna’nın yaptığı atölye, British Council işbirliği ile gerçekleştirildi.

Ana destekçisi Açık Toplum Vakfı olan Engelsiz Filmler Festivali, Puruli Kültür Sanat tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirildi.

Festival'e Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, British Council, Ankara Fransız Kültür Merkezi, Goethe-Institut Ankara, İrlanda Büyükelçiliği ve İsviçre Başkonsolosluğu da destek verdi.

Engelsiz Filmler Festivali gelecek sene tekrar buluşmak üzere seyircilerine veda etti.