Türkiye’de görme, işitme ve ortopedik engelli sinemaseverler ile engeli bulunmayan sinemaseverlerin bir arada katılabildiği tek film festivali olan Engelsiz Filmler Festivali'nde yarışma heyecanı başlıyor.

Filmlerinin tümünü göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile sunan ve gösterimlerini erişilebilir mekanlarda gerçekleştiren Festival'de, sinemaseverlerin her sene heyecanla takip ettiği Engelsiz Yarışma, bu sene de Türkiye sinemasının güncel filmlerini erişilebilir olarak seyircilerin beğenisine sunacak.

Festival’in, 2016 yılının en çok ses getiren yerli yapımlarından derlediği Engelsiz Yarışma programında bu sene Mehmet Can Mertoğlu’nun Albüm, Kıvanç Sezer’in Babamın Kanatları, Reha Erdem’in Koca Dünya, Rıza Sönmez’in Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var ve Seren Yüce’nin Rüzgarda Salınan Nilüfer filmleri yer alıyor.

Yarışmadaki filmlerden Albüm, evlat edindiklerini gizlemeye çalışan bir çiftin hikâyesini mizahi bir dille anlatarak, yalanlar etrafında örülen hayatlara göz atıyor. Yönetmen Kıvanç Sezer’in, inşaatta çalışırken iş cinayeti sonucu ölen bir üniversite öğrencisinin hikayesinden etkilenerek çektiği Babamın Kanatları, seyircisini İstanbul’un yükselen dev konutlarından birinin inşaatında çalışan bir grup işçinin hayatına götürüyor. Medeni dünyadan dışarıya fırlatılıp atılan iki çocuğa odaklanan Koca Dünya, anne babalarının sorumluluğunu üstlenemediği, belki de istemediği iki çocuk nasıl hayatta kalır sorusuna yanıt arıyor. Görme engelli şarkıcı Yüksel, Orhan Pamuk hayranı Berber Kazım ile onlara eşlik eden üç hayali müzisyen, iki çırak ve kaz kovalayan bir çocuk, Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var filminde bir araya geliyor. Seçkinin son filmi Rüzgarda Salınan Nilüfer ise, kamerasını hayatındaki boşlukları doldurabilmek için devamlı hevesler üreten Handan ve ailesine çeviriyor.

ÖDÜL TÖRENİ 23 MAYIS’TA

Yönetmen ve senarist İlksen Başarır, sinema yazarı Mehmet Açar ve yazar, oyuncu Nazan Kesal’dan oluşan Engelsiz Yarışma jürisi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin sahiplerini belirleyecek.

Festival seyircileri ise yarışmada yer alan filmleri Braille alfabesi ile de basılacak pusulalar ile oylayarak Seyirci Özel Ödülü'nü belirleyecekler.

Engelsiz Yarışma ödülleri, 23 Mayıs Salı akşamı Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

TÜRKİYE SİNEMASI

Türkiye sinemasının öne çıkan filmlerinden derlenen yarışma dışı Türkiye Sineması bölümünde bu sene Umut Vedat’ın Kara Atlas ve Ümit Köreken’in Mavi Bisiklet filmleri seyircilerle buluşacak. Kömürle çalışan termik santrallere karşı Türkiye’de gerçekleşen yaşam alanı mücadelelerini merkezine alan Kara Atlas belgeseli, farklı kültürel ve politik tepkileri aktaran bir harita. Uluslararası Antalya Film Festivali’nden 3 ödül ile dönen Mavi Bisiklet ise, büyüklerin dünyasında karşılaştığı adaletsizliklere kendince çözüm arayan bir çocuğun hikayesini beyazperdeye taşıyor.

YÖNETMEN VE FİLM EKİPLERİ İLE SÖYLEŞİLER

Engelsiz Filmler Festivali boyunca programda yer alan filmlerin yönetmen, yapımcı, oyuncu ve film ekipleri, gösterimler sonrasında yapılacak söyleşiler sırasında seyircilerle buluşacak, seyircilerin filmlerle ilgili merak ettiklerini yanıtlayacaklar.

İşaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştirilecek söyleşileri, işitme engelli sinemaseverler de takip edebilecek.

Bu sene Festival'e Eskişehir’de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBu, Ankara’da ise Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu ev sahipliği yapıyor.

Festival’de tüm gösterimler ve yan etkinlikler ücretsiz olarak seyircilerle buluşuyor.