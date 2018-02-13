Erdoğan ve Davutoğlu, birlikte verilen fotoğraf

Ergün Aydoğan

Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan konusuydu; Erdoğan ve Davutoğlu’nun yan yana fotoğraf vermesi, uzun bir aradan sonra sarayda uzun bir görüşme yapmaları. Grup toplantı salonuna birlikte girmeleri, yan yana oturup birlikte poz vermeleri…

İktidar medyası her zaman olduğu gibi temas kesildiği görüşülmediği süre boyunca Erdoğan haklı, Davutoğlu haksızdı. Dış politika ve yaşanan tüm olumsuzlukların tek sorumlusu da Ahmet Davutoğlu’ydu. Fatura Ahmet Davutoğlu’na kesilmişti. Reisçiler, Davutoğlu Ahmet hocayı yerden yere vuruyordu…

Görüşme talebi Davutoğlu’ndan geldi dendi. Evet bize gelen bilgiler de görüşme talebinin Davutoğlu’ndan geldiği yönünde. Ve bu görüşmeden herkes bir anlam çıkarmaya çalıştı. Genelde yorumlar hep Erdoğan lehineydi. Yapılan yorum ve değerlendirmelerde görünmeyen Ankara fısıltılarının ayrıntılarını bakalım...

Ahmet Davutoğlu’nun, Abdullah Gül’e yakın olduğu bilinir. Son günlerde Abdullah Gül’ün çıkışlarından, davranışlarından saray rahatsız olur. Saray, herkese tarafını belli etmesi mesajını verir. Daha önce söylediği ‘taraf olmayan bertaraf olur’ sözü etkili olmuş! Bertaraf olmak istemeyenler tarafını belli etme gayretini artırmış…

Dış politika ve özellikle Suriye politikasında sürekli suçlanan Davutoğlu’na büyük bir fatura kesileceği; zamanında kendisine iletilen MİT’teki FETÖ’cüler ile ilgili gereğini yapmadığı… Davutoğlu’nun iddia edilen FETÖ listesini MİT’e ilettiği, MİT’in gereğini yapmadığı… MİT başkanı ile Davutoğu’nun yakınlığı, MİT başkanı Hakan Fidan’ın Davutoğlu döneminde milletvekili olmak için müracaat ettiği, Erdoğan’ın itiraz ettiği ve milletvekili talebinin geri çekildiği ve tekrar görevinin başına döndüğü.

Önümüzdeki süreçte kendisine kesileceği iddia edilen ağır fatura karşısında Davutoğlu’nun Abdullah Gül ile bir araya gelerek Abdullah Gül’ün kendisine sahip çıkıp çıkmayacağı, ilerleyen süreçte ne yapacağı, var olup olmayacağı, harekete liderlik edip etmeyeceği merakıyla yapılan görüşmede Abdullah Gül’ün Davutoğlu’na pek renk vermediği. Abdullah Gül’den ışık alamayan Davutoğlu’nun Erdoğan’a yöneldiği…

Ve Davutoğlu’nun bundan sonra Erdoğan’dan; Suriye politikasında hazırladığı raporu takdim etmek, gelinen noktada Suriye’yi birde kendisinden dinlemesini istediği için randevu talep ettiği. Görüşmenin bir bölümünde Suriye konuşulmuş ise de geri kalan esas bölümde bundan sonra izlenecek yol ve strateji, kamuoyuna verilecek birliktelik mesajları olmuş.

Vin vin, yani kazan kazan. İki tarafta kazanmış!

Davutoğlu kendisini, bundan sonra ki süreçte garantiye almış. Ekonomiden dış politikaya kendisine kesilen/kesilecek ağır faturalardan kurtulmuş. Herhalde bundan sonra Erdoğan medyası fatura kesecek başka kurban arayışına girecektir. Erdoğan’da kendisini en çok tedirgin eden Abdullah Gül’ün yanında olabilecek en kuvvetli ismi yanına çekerek kamuoyuna gücünün arttığı mesajını vermiştir.

Bakalım bugüne kadar reis adına hocaya saldıranlar ne diyecek?

Reis ve hoca rekabeti bitecek mi?

Davutoğlu Ahmet hoca yeniden sahnede; yüzde elli oy almış bir başbakan olarak bir gecede görevden uzaklaştırılan, yayın yasağı uygulanan; konuşacak yer bulamayan, yaşanan tüm olumsuzlukların faturası kesilen Davutoğlu Ahmet hoca birlikte verilen fotoğraf sonrası TRT/İNT ekranlarına çıkabildi! Ve bugüne kadar ağır eleştirilere tabi tutulan Davutoğlu Ahmet hoca; yaptıklarımdan pişman değilim; verilemeyecek hesabımız yoktur, Suriye politikasından gurur duyuyorum demeyi sürdürmüştür.