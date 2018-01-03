ERDOĞAN VE GÜL’CÜLER

Ergün Aydoğan

Hamle sırası Abdullah Gül’de…

Abdullah Gül’ün KHK çıkışında Erdoğan Gül’e bugüne kadar görülmemiş sertlikte cevap verdi, meydan okudu, ‘bozgunculukla’ suçlayarak, perde arkasından değil, siyaset yapacak, aday olacaksan çık karşıma...

Erdoğan bu çıkışıyla bugüne kadar uyguladığı siyaset tarzı ‘aynı tabandan beslendiği sağ ve merkez sağ siyaseti/siyasetçileri; ANAP, DP, HAS parti, Erkan Mumcu, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu’yu kendi içine alma, orada eritme veya BBP; Mustafa Destici gibi tutmayı, içine alamadığı ve kontrol edemediği Abdullah Gül’ gibi siyasi aktörlere de meydan okuyarak, düşmanlaştırarak yalnızlaştırmayı tercih ediyor.

Erdoğan’ın bütün hesapları 2019’a yönelik… En büyük destekçisi Devlet Bahçeli, 2019’a beraber yürüyecekler.

Abdullah Gül görevi bittikten sonra AKP’ye kaydolmadı. Parti etkinliklerine yapılan davetlere katılmadı. Kendisini ‘tarafsız’ cumhurbaşkanı olarak tutmaya çalıştı. Bu arada AKP içinde mutsuz olan, dışarıda kalmış, muhalif denilebilecek geçmişte önemli görevlerde bulunmuş AKP’lilerle bir araya gelişleri sıklaştı. Değişik çevrelerle temasları yoğunlaştı. Ve tabi ki bu temaslar Erdoğan’ın dikkatinden kaçmadığı gibi, Erdoğan’ı rahatsız-tedirgin etti.

Erdoğan son çıkışıyla Gül’e gidenlere ve gideceklere ‘dur’ dedi.

Eğer Abdullah Gül Erdoğan ile mücadeleyi göze alamaz, şimdiye kadar olduğu gibi ‘denge siyaseti’ tarzını sürdürürse Gül’e gidişler azalacaktır. Gül’e bağlanan umutlar solacaktır. Gül ile harekete geçenler durumunu bir kez daha gözden geçirmek zorunda kalacaktır.

Erdoğan’ın bu çıkışından sonra AKP içinden ve değişik çevrelerden Gül’e gidenler gitmeye korkacaktır. Çünkü Erdoğan’ın gazabından çekineceklerdir. Çekinenler sadece siyaset yapmak isteyenler değil bu harekete destek vermek isteyen iş insanları, gazeteci ve yazarlar da durumlarını yeniden çek etmek durumunda kalacaklardır.

Erdoğan’ın siyaset yapma tarzı bu... Kontrol ettiği devlet gücünü, sonuna kadar kullanmak, elindeki silahları rakibine çekmeye korkmadan üzerine gitmek, teslim almak, sindirmek veya yok etmek, var olan tüm yolları kullanmak.

Şimdi hamle sırası Gül’de! Gül Erdoğan’ın bu çıkışından sonra düşük yoğunluklu siyaset tarzını sürdürecek olursa kendisine yönelik talepler azalacaktır. Gül’cüler gülü tutmaya korkacaktır.

Kısacası Erdoğan klasik siyaset yapma tarzıyla Gül’e karşı hamle üstünlüğünü ele geçirmiştir. Erdoğan bu yolda kavga etmekten çekinmeyecektir.

Öyle ki, çok yanlış biçimde Erdoğan’ın geleceği Türkiye’nin geleceği gibi… AKP’nin geleceği Türkiye’nin geleceği gibi bir algı yaratılmaktadır. Erdoğan ve AKP’ye yönelik yapılan eleştiri, mücadele Erdoğan ve AKP’ye karşı değil de sanki Türkiye’ye karşı yapılmış gibi bir siyaset yürütülmektedir.

Erdoğan ve AKP’nin kaderi Türkiye’nin kaderiymiş gibi…

Bu siyaset yapma biçimi son derece yanlış ve tehlikelidir. Bir ülkenin kaderi ve geleceği sadece bir kişi veya bir partiye bağlanamaz.

Siyasi liderlere yatırım yapanlar her şart ve koşulda, yatırım yaptıkları liderin kendilerine sahip çıkmasını, bir yerlere getirmesini beklerler. Bir borsa yatırımcısı gibi yatırımlarının karşılığını almak isterler. Yatırım yaptıkları liderin her türlü kavgayı göze alması bağlılık duygularını kuvvetlendirir. O beklentiyle de liderin uğruna başka çevrelerle kavga etmeyi göze alırlar. Uğruna kavga edecekleri lider silik bir duruş göstermeye başladığında, kendilerine sahip çıkmayacağı duygusu hissedildiği anda liderin etrafı boşalır.

Erdoğan ve AKP’nin kaderi, Türkiye’nin kaderi değildir. Türkiye yeni bir çıkış yolu bulabilmelidir, bulabilir…