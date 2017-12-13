Erken Menopoz Sıkıntıları Kader Değil!

Svetlana Williams

40 yaşından önce adetten kesilen kadınların hayat kalitesini düşüren erken menopoz sıkıntılarını ortadan kaldırmak mümkün. Dr. Buğra Buyrukçu , ateş basması, aşırı terleme, alınganlık, mutsuzluk ve unutkanlığa karşı kadınlara akupunktur ve bitkisel tedav i önerdi.

Akupunkturist ve Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, menopozun normal sürecinin40-65 yaş aralığında olmasına rağmen, bazı kadınların 40 yaşından önce adetten kesildiklerini söyledi. Bunun erken menopoz olarak adlandırıldığını ve yaşayan kadınlarda çok çeşitli sıkıntılara yol açtığını söyleyen Dr. Buyrukçu, “En sık karşılaşılan sorunlar ateş basması, aşırı terleme, algınlanlık, gerginlik, uykusuzluk, kilo alımı, cinsel isteksizlik, unutkanlık ve mutsuzluktur. Bu belirtiler yalnızca erken menopoz döneminde değil normal menopoz dönemi nde de görülmekte ve 5 ila 10 yıl arasında devam edebilmektedir. Menopoza giren her 100 kadından yaklaşık 80’i bu sıkıntıları yaşamaktadır. Genetik yatkınlık, bazı hastalıklar, bazı tedaviler ve cerrahi müdahaleler sonucu erken menopoza giren kadınlar da bu septomlar biraz daha fazla hissedilebilmektedir” dedi.

Menopoz Bir Hastalık Değildir

Menopoz dönemi sıkıntılarını yaşayan kadınların huzurlu ve rahat bir yaşam sürmeleri için genellikle ilaç ve hormon tedavisi uygulandığını söyleyen Dr. Buğra Buyrukçu, “Menopoz bir hastalık değildir, tüm kadınların yaşadığı doğal bir süreçtir. Dolayısıyla bu süreçte kadınlarauzun süreli uygulamalarda yan etkisi ve riskleri olan tedaviler yerine doğal yöntemlerle yaklaşılmasını öneriyoruz. Diyet, spor ve besin desteğinin yanısıra en etkili yöntemlerden birinin akupunktur ve bitkisel ürün takviyesi olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

En Sağlıklısı Akupuntur ve Bitkisel Tedavi

Dr. Buğra Buyrukçu akupunturun, menopozdaki kadınların ihtiyaç duydukları östrojeni, yine kendilerinin üretmesi için bedenin doğal kaynaklarını uyaran çok güvenli bir yöntem olduğunu vurguladı. Buyrukçu, “Bitkisel tedaviyle birlikte uygulanması halinde menopozun neden olduğu sıkıntılar ortadan kalkacaktır” dedi. Dr. Buğra Buyrukçu menopoz sıkıntılarını ortadan kaldırmak için şu bitkisel kürü de önerdi: “1 çay kaşığı siyah yılan kökü, 1 çay kaşığı hint kuşkonmazı, 1 çay kaşığı hayıt, bir kahve öğütücüde karıştırılır. Bu karışıma 200 ml limon suyu eklenir. Ağzı kapatılan karışımın etrafı güneş ışığı almayacak şekilde sarılır ve 15 gün boyunca kapalı bir yerde oda ısısında bekletilir. Her gün çalkalanır, 20 gün sonunda kullanılmaya başlanır. Günde iki kez bir çay kaşığı kullanılır.