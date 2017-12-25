ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Ergün Aydoğan

Bir aydır kongreler nedeniyle Ankara’dan uzak, Balıkesir’deyiz. Balıkesir’de de en çok muhatap kaldığımız soru ‘erken seçim olur mu’ sorusu oldu.

Ankara bıraktığımız gibi siyasi tansiyon yüksek. Her ne kadar TBMM bütçe görüşmelerinden sonra AKP oylarıyla Christmas tatiline girmiş olsa da siyasi tansiyonda bir düşme yok.

Ankara kulislerinde gündemden düşmeyen soru ‘erken seçim olur mu?’ olma şartları her geçen gün olgunlaşıyor. Türkiye iç ve dış kuşatılmışlıklarının yanında ekonomik olarak da sıkıntılı bir döneme girmektedir. Son çeyrek büyüme rakamları beklenenin üzerinde, dünyayı şaşırttık dense bile… Şaşıran sanayi ve tarım, reel sektörleri olmuştur. Çünkü onlar bu dünyayı şaşırtan büyümeden! yeterince pay alamamıştır.

Yine toplumun beklentilerinden uzak bütçenin TBMM’den geçmesi, MHP’nin bütçeye evet oyu vermesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki gensoruya ret vermesi AKP ve MHP arasında her şeyin yolunda gittiği anlamına gelmediği kulislerde konuşulmaktadır.

7 Kasım seçimlerinden sonra başlayan MHP, AKP yakınlaşması seçim barajının düşürülmesi ve seçim ittifaklarının önünün açılması tartışmalarını gündemin birinci maddesi haline getirdi. Bu konuda yasal düzenleme yapılması ayrıca değişen anayasaya göre uyum yasalarının çıkması gerektiği halde bir türlü meclis gündemine gelmemesi, kafalardaki soru işaretlerini çoğaltmakla birlikte MHP’yi tedirgin etmektedir.

Ancak AKP’nin seçim barajını düşürmeye pek yanaşmaması, MHP ile AKP birlikteliğinin yapılan anketlerde sonuçlara AKP’nin istediği yönde yansımaması AKP’yi durumu yeniden gözden geçirmeye zorlamaktadır.

AKP cephesinin artırılan 50 milletvekilinin MHP için artırıldığı, belli sayıda MHP’li ismin AKP listelerinden seçilmesinin yeterli görüldüğü o nedenle barajla ilgili karar almaya sıcak bakmadığı AKP cephesinde...

Şu ana kadar yapılan tüm anketlerde sonuçlar bir türlü 50+1’i geçmemektedir. Bu sonuçlar AKP’yi durumu yeniden gözden geçirmeye, yeni tabloya göre vaziyet almaya zorlamaktadır. Referandum üzerinden bir yıla yakın bir sürenin geçtiği halde uyum yasalarının meclis gündemine gelmemesi, bu konuda AKP’nin ağırdan alması kafalardaki acaba sorularını çoğalttığı gibi son zamanlarda referandum sonuçlarının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebileceği daha sık konuşulmaya başlamıştır.

Erdoğan 50+1’in MHP ile birlikte bile sağlanamayacağını gördüğü anda eski sisteme dönmek isteyeceği iktidar çevrelerinin yaygın görüşüdür. Bunun yolunun da referandum sonuçlarının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden geçtiği ve iptal edebileceği kulislerin önemli konusudur.

Son gelişmeler 50+1’in çıkmasının çok zor olduğu, mevcut sistemle çoğunluğu sağlayarak iktidara ulaşmanın yolunun daha kolay olduğu ve de kalıcı hale gelen KHK’lerle ne güzel yönetilebildiği iktidar tarafından söylenmektedir. Zaten şu anda KHK’lerle başkanlık fiilen uygulanmaktadır...

Ezcümle dış politika sorunlu, ekonomi sorunlu, 50+1’i elde etmek zor. O halde mevcut sisteme dönmenin yolları bulunarak, 15 Temmuzun yıldönümünde gidilecek bir erken seçim iktidar için bulunmaz bir fırsattır.

Bu ve benzer fırsatlar iktidar cephesince değerlendirmededir.

Geçmişte olduğu gibi yakın zamanda Devlet Bahçeli yine yüksek perdeden iktidara, Erdoğan’a bindirmeye başlarsa şaşırmamak gerekir.

Sokağın, piyasanın sürekli sorduğu erken seçim olur mu, sorusu da her an gerçeğe dönüşebilir…

Ana muhalefet CHP’de seçime hazır, aylar öncesinden hodri meydan dediğine göre…