Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Her yıl ilçemizin yeşiline yeşil katıyor, onlarca yeni park açılışı yapıyoruz. Tüm gücümüzle çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz”..

Çankaya Belediyesi, doğayı korumaya yönelik çalışmaları nedeniyle Türkiye’nin “Erozyon Dedesi” olan bilim insanı Hayrettin Karaca’nın adını yeni yaptığı parklardan birinde yaşatma kararı aldı.

Hayrettin Karaca’nın adı Çankaya Belediyesi tarafından bir parka veriliyor. Yaşamını doğaya ve doğal hayatı korumaya adayarak yıllardır bu konuda halkı bilgilendiren “Erozyon Dede” lakaplı bilim insanı Hayrettin Karaca’nın adı Çankaya’da yaşatılacak.

Çankaya Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Yaşamkent Mahallesi’nde yapılacak ve bu yıl içinde açılacak park, 7 bin metrekare alana kurulacak.

ALPER TAŞDELEN: “ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni bir parka en çok Hayrettin Karaca isminin yakışacağını belirterek, “Yaşamını erozyon ve çölleşmeyle mücadeleye adamış, bu ülkenin geleceği için büyük bir çaba sarf etmiş bilim insanı Hayrettin Karaca’nın adını ilçemizdeki bir parka vermek bizim için onurdur” dedi.

Çankaya Belediyesi’nin yeşile ve doğaya büyük önem verdiğini söyleyen Taşdelen; “Her yıl ilçemizin yeşiline yeşil katıyor, onlarca yeni park açılışı yapıyoruz. Tüm gücümüzle çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz” diye konuştu.

AÇILIŞ EYLÜL’DE

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ‘nın Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’nın adına yapılacak parkta, koşu yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı, süs havuzu ve kamelyaları bulunacak. Yeni park aynı zamanda bölgeye 5 bin metrekare yeşil alan kazandıracak. Yaşamkent Mahallesi 3239. Sokak ile 3226. Sokakların kesişiminde yer alacak Hayrettin Karaca Parkı, Eylül ayında düzenlenecek törenle açılacak.