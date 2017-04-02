Esat Pazaryeri’nin temelini atıldı

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pazaryeri ve kent meydanı olarak hizmet verecek Esat Pazaryeri’nin temelini attı. Taşdelen temel atma törenini, sahneyi dev ses Selda Bağcan’a bırakarak taçlandırdı.

Alper Taşdelen: “Göreve gelirken, ‘Ben Çankaya’ya, sizlere hizmetkar olmaya geliyorum’ demiştim, ben sizin hizmetkarınızım, sizin hizmetkarınız olmaktan onur duyuyorum şeref duyuyorum. Ben yüreğimde halkımı yaşatıyorum, ben beylere, ağalara değil halkıma hizmet ediyorum, ben yalnızca halkıma hesap vereceğim. Biz tüm emekçilerimizle sizler için çalışıyoruz”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yıllardır bölge halkına hizmet veren Esat Pazaryeri’nin, hem pazaryeri hem de kent meydanı olarak hizmet vermesi için yeniden inşa etmek üzere temelini attı. Esat Pazaryeri temel atma töreni, “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcı” Selda Bağcan’ın konseri ile devam etti.

CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve pazaryerini dolduran binlerce Çankayalının katıldığı temel atma töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve gelirken, ‘Ben Çankaya’ya, sizlere hizmetkar olmaya geliyorum’ demiştim, ben sizin hizmetkarınızım, sizin hizmetkarınız olmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum” dedi.

PAZARYERİ VE KENT MEYDANI BİR ARADA

Bölge halkının yaklaşık 25 yıldır kullandığı Esat Pazaryeri’nin yeniden hem bir pazaryeri hem de bir kent meydanı olarak düzenleneceğini söyleyen Taşdelen, “Biz AVM, rezidans yapmayız, biz talana, ranta karşıyız. Biz alanlarımızı halkımıza hizmet için kullanırız; kreş, park, Çankaya Evi, meydan yaparız” dedi. Taşdelen bölge halkına Ekim ayında Pazaryerinin açılışının yapılacağının, Mayıs ayının ilk haftasında da aynı bölgeye Çankaya Evi’nin temeli atılacağının müjdesini verdi.

“BELEDİYECİLİĞİN DESTANINI YAZACAĞIZ”

Çankaya Belediyesinin hizmet açısından en önde gelen ilçe belediyesi olduğunu vurgulayan Taşdelen şöyle konuştu: “Ben yüreğimde halkımı yaşatıyorum, ben beylere, ağalara değil halkıma hizmet ediyorum, benim hesap vereceğim patronum yok ben yalnızca halkıma hesap vereceğim. Yüreğinde insan sevgisi, halk sevgisi varsa bunların hepsi olur. Size hizmet etmekten onur duyuyorum. Halkıma inanıyorum güveniyorum. Biz tüm emekçilerimizle sizler için çalışıyoruz. Çankaya’da belediyeciliğin destanını hep birlikte çalışarak yazacağız”

Çankaya’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi olduğunu dile getiren Taşdelen sözlerine şöyle devam etti: “Biz ona nasıl karasevdalıysak, yüreğimizde yaşatıyorsak belediye hizmetleri açısından da ona layık olacağız. Bu kent güzelleşecek diye yola çıktık, şimdi Çankaya’da eserlerimiz bir bir yükseliyor. 2016 yılının son 3 ayında 27 temel atma ve açılış gerçekleştirdik. Atatürk’ümüzün ismini meydanlardan statlardan sildiler onlar sildikçe biz yazdık, yazmaya da devam edeceğiz. Hipodromdaki Atatürk Kültür Merkezi’ni kapattılar, biz Atatürk Kültür Merkezimizin temelini attık, Ankara’nın en güzel parkı Ahlatlıbel’in adını Atatürk Parkı yaptık. Kreşlerimiz, Çankaya Evlerimiz Ankara’nın her bir yanında yükseliyor. Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimiz Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin’in adı da Çankaya’da yaşayacak.”

“TAŞDELEN GÖNÜLLERİN BAŞKANI”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür ederek konuşmasına başlayan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise “Bu başkan gönüllerin başkanı. Çünkü Alper Taşdelen bu törene gelsinler diye kimseye otobüs göndermedi. Hepiniz buraya kendiniz geldiniz, Başkanınızın yanında olmak için geldiniz. Bu gerçek her şeye değer” dedi. Konuşmaların ardından 5 bin 116 metrekarelik bir alan içinde yeniden yapılacak olan Esat Pazaryerinin temel atımı için hep birlikte butona basıldı.

BAĞCAN, “İYİ Kİ GELMİŞİM”

Temel atma törenin ardından ise Çankayalılar, “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Kadın Şarkıcı” Selda Bağcan’ın türküleriyle buluştu. Bağcan; Gesi Bağları, Yalan Dünya, Aldırma Gönül, Sivas’ın Yollarına, Uğurlar Olsun, Yuh Yuh gibi unutulmaz eserleri Çankayalılar için söyledi. Uzun bir aradan sonra yeniden sahne aldığını belirten Bağcan, “Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e çok teşekkür ediyorum. Halkımla yeniden türküler söylüyorum, iyi ki gelmişim” dedi.