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ESERTEPE AİLE YAŞAM MERKEZİ’NE ÜYE SPORCULAR, DÜZENLENEN TEKVANDO TURNUVASI'NDA, HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

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ESERTEPE AİLE YAŞAM MERKEZİ’NE ÜYE SPORCULAR, DÜZENLENEN TEKVANDO TURNUVASI'NDA, HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
YARIŞMALARA KATILAN 61 SPORCU, TOPLAM 46 MADALYA KAZANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı  bünyesinde hizmetlerini sürdüren Esertepe Aile Yaşam Merkezi’nde “Tekvando Turnuvası”gerçekleştirildi.  Müsabakaların sonunda, sporcular, faklı kategorilerde toplam 46 madalya almaya hak kazandı.

Esertepe Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Tekvando Turnuvası'na, "Minik Yıldızlar" ve "Ümitler" kategorilerinden oluşan takımların sporcuları katıldı. 

"Kara" ve "Kumite" dallarında gerçekleştirilen Turnuva’ya katılan toplam 61 sporcunun zorlu mücadelesi, profesyonelleri aratmadı. İki gün üst üste devam eden yarışmalarda minikler, hem aldıkları spor eğitimlerinin hem de büyük bir disiplin ve özveriyle geçen eğitim süreçlerinin ardından ödüllerini alarak, kendilerini, gelecekte katılacakları turnuvalara hazırlamış oldular.    

Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonucunda sporcuların başarıları, madalyalarla taçlandırıldı. Profesyonel yarışmaları aratmayan Turnuva'da çocuklar, aileleri ve  diğer üyelerden oluşan kalabalık izleyici grubunun önünde yarıştı.

Yarışmalar sonunda sporcular, "Kata" dalında 9, "Kumite" dalında 37 madalya olmak üzere toplam 46 kategoride madalya kazandı.

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