Esirgeyen ve Bağışlayan Besmele İle aynı Manada mı?

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Rahman ve rahim olan Allah'ın adı ile meal olarak söylenmesi gerekirken, "esirgeyen ve bağışlayan Allah adı ile" denildiğini, bazen Tv. programlarında, Kur'an meallerinde veya herhangi bir maksatla besmele söylemesi gerektiğinde "Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı ile" söylediğini, din dersi kitaplarında yazıldığını, vaiz ve vaizeler tarafında da kullandığını görürüz, acaba doğru mudur?

Gerekçelerini açıklayacağım sebeplerden dolayı yanlıştır, hatadır, dönülmez, yanlıştan ısrar edilirse belki de günahtır.

Doğru olunan orijinalı okumaktır, ancak illa da Türkçe'sini okumak istersek de "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile" dememiz gerekir bunun dışındaki tüm mana ve mealler eksik ve ya yanlıştır.

Hz. Ali (ra):

Kurân’ın sırrı Fâtiha’da, Fâtiha’nın sırrı Bismillah’ta, Bismillah’ın sırrı da “B” harfindedir. Ben, (Arapçadaki yazılışı itibarıyla) “B”nin altındaki NOKTA’yım!"

Bedi-üzzaman:

"Bismillah" her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird-i zebanıdır...

Madem her şey manen "Bismillah" der. Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bize veriyorlar. Biz dahi "Bismillah" demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyle ise, Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. (sözler)

Arapça ve Türkçeyi en iyi bilen Elmalı M. Hamdi YAZAR'ın Hak dini Kur'an dili kitabından besmelenin sekiz farklı meal içerisinde, "Esirgeyen ve Bağışlayan" diye bir meal ve tercüme yoktur.

Uzun bir izahatını yaptığı "Rahman ve rahim" kelimesinin Türkçe izahında:

a-"er-Rahman"; Yüce Allah'a mahsus bir isimdir. Bunun özel bir manası vardır...

b-Varsayım tarafı ağar basan ve yalnızca Allah için kullanılan özel bir isimdir. Çünkü dil açısından "rahm ve rehmet'ten türemiş ve sürekli ve pek fazla acıma manasına gelen bir sıfat-ı müşebbehe kipidir ki çok merhametli, çok rahmet sahibi manasına bir sıfattır...

c- Özel isimler tercüme edilmez.Özel isimlerin tercüme edilmesi onların değişmesi demektir ve dilimizde böyle bir isim yoktur...

d-"er-Rehim" de sıfat-ı müşebbehe veya mübalağa ile ism-i fail olarak ikinci bir sıfattır. İki sıfatın farkının daha geniş olması için burada ikincisi daha uygundur ki "çok merhamet edici" demek olur. Bu da yüce Allah'ın sıfatların dandır. Fakat yalnız sıfat olarak kullanılır, mevsufsüz (nitelenen olmadan) tek başına kullanılmaz.(elmalı tef fatiha suresi)

Muhammed Ali es-Sabunu:

Bu kelimeler "rahmet" kelimesinde türemiş iki sıfattır. Bunların her birinde, diğerinde bulunmayan ayrı ayrı manalar vardır. Hattabi der ki:

Rahman, rızkları ve ihtiyaçları hususunda bütün mahlukatı kapsayacak, Mü'mine ve kafire şamil olacak bir şekilde engin rahmet sahibi demektir. Allah'ın rahim sıfatı ise yalnız Mü'minleri içine alır. (saf. tefa.)

Oysa dilimizde Esirgeme ve bağışlama farklı manalarda kullanılabilir.

Esirgemek: Korumak, himaye etmek, vikaye etmek Örnek: Senin genç, temiz ve fedakâr ruhunu bu felaketten esirgemek isterim

Esirgemek: Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak Örnek: Hemşiremden esirgediğiniz şeyi ben kabul edecek kadar al çalmadım.

Dilimizi kullanacağız diye yanlışları yapmak mecburiyetinde değiliz, hele dini bir terim olan "Rahman ve rahim" kelimeleri yerine "esirgeyen ve bağışlayan" kelimelerini kullanarak bana bozukluğuna sebebiyet verme lüksümüz de yoktur.

DUA VE SELAMLARA