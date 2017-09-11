ESKİ CHP’Yİ ARAR OLDUK

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Ana muhalefet partisi CHP yönünü ve yolunu şaşırmış toplumu rahatsız eden her gün yeni bir olayın kahramanı oluyor. İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu son günlerde PKK terör örgütünü yok edici darbeyi vuran SİHA’ların (silahlı insansız hava aracı) terörle mücadelede kullanılmasına karşı çıkarak, sivillere zarar veriyor diyerek yalan söylüyor. Bu milletvekili bu tür mücadele yöntemlerinin sadece savaşlarda kullanıldığını ileri sürerek açıkça PKK’ya arka çıkıyor. Oysa terör örgütüne karşı kullanılan SİHA’lar İHA’larla birlikte 2 bin PKK’lıyı etkisiz hale getirmiştir. Türkiye’nin kendi ürettiği İHA’lar ve SİHA’lardan önce İsrail ve Amerika’dan alınan İHA’ların TSK operasyonlarında kullanılacağı zaman saldırı haberi PKK’ya iletildiği için operasyonlar başarısızlıkla sonuçlanmaktaydı. Sezgin Tanrıkulu’nun “devletin silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşları vurup öldürdüğü” yönünde ki yalanına Başsavcılık soruşturma açmış bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Kazakistan’a giderken açıklamalarında SİHA’lara kaşı çıkan Sezgin Tanrıkulu’nu eleştirerek “Sen kimden yanasın?” diye sorma gereği duymuştur.

Bugün ülkesini ve milletini düşünen her vatandaş CHP’li yöneticilerin takip ettiği politikadan son derece rahatsızdır. Özellikle dış ülkeler nezdinde ülkemiz aleyhine yürüttüğü faaliyetler toplumu son derece rahatsız etmektedir. PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı açıkça karşı çıkmayarak sessiz kalması da eleştirilere neden olmaktadır.

CHP’nin başında öyle bir genel başkan var ki hak getire; adam Türkiye’ye zarar vermek için elinden geleni yapıyor. Daha dün “Türkiye’de can ve mal emniyeti yok sakın ola gelmeyin” diyerek turizme zarar vermesi en büyük kötülüktür. Bu genel başkan Ankara-İstanbul arasında ki maraton yürüyüşünü FETÖ terör örgütüne mensup tutuklulara arka çıkmak için yaptığını herkes biliyor. Adalet sloganıyla yaptığı bu yürüyüşte ve sonrasında adalet kurumlarını hedef alan açıklamalarda bulunması bu kurumların tepkisine neden olmuştur.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan Cumhuriyete. Demokrasiye ve adalete sahip çıktığını söylerken bir yandan da Türkiye’ye karşı düşmanlık etmiş olan 15 Temmuz’un ihanetçilerine arka çıkmaya devam ediyor. Arka çıktığı bu ihanetçiler düşünün bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisini, Genelkurmay Karargahını, Özel Hareket Dairesini, Cumhurbaşkanlığı makamını ve halk yığınlarını bombalamış ve Cumhurbaşkanına suikast düzenlemeye kalkışmış hainler, alçaklardır. Fedakar kahraman Tür halkı bu uğurda 249 şehit vermiş, 2193 kişi de yaralanmıştır.

CHP’li bir başka genel başkan yardımcısı da dış ülkelerden birinde televizyon kanalına çıkarak yaptığı açıklamada “Türkiye’de demokrasi yok” diye ülkemizi kötülemiştir.

Bugün CHP layıkıyla ana muhalefet görevini yerine getiremediğinden dolayı toplumun ve siyasi çevrelerin şikayetlerine neden olmaktadır. Eski CHP Genel Sekreteri Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmış olan Ertuğrul Günay bile bugünkü parti yönetiminden gına getirmiş olacak ki “CHP kapatılsın, vakıf olsun. İş Bankasından aldığı parayla birlikte CHP’nin Cumhuriyet tarihini araştırma merkezine dönüştürülmesi daha saygılı bir davranış olacak” sözleri dikkat çekicidir. Bugünkü yönetim kademesinde bulunanlar gerçek CHP’lileri, Cumhuriyetçileri ve Atatürkçüleri tamamen tasfiye ettiler; tabir caizse eski CHP’nin yerinde bugün yeller esiyor.