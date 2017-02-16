Eski sistemin derdi, bizi epey gerdi

Eyüphan Kaya

Yaşı ellinin üstünde olan hiç bir vatandaşın elini vicdanınadan kaldırmadan bu “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine” hayır diyeceğine inanmıyorum.

Seksenli yıllarda bana sorarlardı: “şu parti, bu parti başarılı olursa şöyle şöyle güzel şeyler yapacak galiba bu konuda fikriniz nedir?”, Ben diyordum ki: “o kadar saf olmayın arkadaşlar bu sistemin bir koruyanı var, iki adım geride duruyor, baktı ki Meclis ileri geri hareker ediyor, hemen bir kenarına yanaşır ve derki hayrola beyler o kadar da demedik!”

İster inanın ister inamayın şimdiye kadar bu böyle geldi geçti. AK Parti döneminde dahi son üç beş yılı bir kenarda bırakırsanız meclis yine aynen o esaret halini yaşıyordu. Hangi birini anlatayım arkadaş.

Eski Meclislerin birinde bir yasa tasarısı üzerinde meclis tartışıyor, o ara dinleyici locasından bir miralay iniyor sinkaflı küfürler salarak “bu yasayı bir an evvel çıkarın yoksa ...” diyor şimdi bu Meclis mi oldu?

Yahu arkadaşlar her seçimde rekorunu kırarak halkın tevecühünü kazanan Ak Partiye eften püften gerekçelerle kapanma davası açılmadı mı? Allah kendisinden razı olsun bu milleti Anayasa Mahkemesi eski başkanlarından Haşim Kılıç kurtardı.

Sene 2007 Diyarbakır vekillerinden biriyle konuşuyoruz, dedik ki “Bir az cesaretini toplayıp Kürt sorunuyla ilgili bir şeyler dile getir mecliste” Diyarbakır’da olmasına rağmen sesini düşürerek “yahu siz nediyorsunuz? ben bunları söylersem beni kulaklarımla meclisin tavanına asarlar” demişti, siz anlayın artık.

Allah selamet versin şimdi haylı yaşlanmış, üç gün önce onunla karşılaştım az şakalaştık bu konuşmayı ona hatırlattım. Dediki bu tür konuşmalar artık şakadan değil ama biz kıymetini bilemedik.

Fakat artık böyle gitmemeliydi, bu anadolu insanı bu zındıka komitesinden çok çekti ve artık bu halkım özgür yaşama zamanı gelmişti. Yüce Allah bir işi yapmak isterse ona göre sebepler yaratır, Recep Tayyip Erdoğan’nın liderliğinde gelişen AK Parti de bu araçlardan birisidir.

Tabi siz ne kadar iyi şofür olursanız olun altınızdaki araba modeli geçmişse iyi hız yapamaz, iyi yol alamazsınız. Dolayısıyla o eski sistem Anadolu insanına dar geliyor. Fakat inanıyorum ki yeni sistem bir derece derde deva olacak ve bizim hayatımızı kolaylaştıracaktır.

*Meclis daha kaliteli çalışacak,

*Yürütme daha hızlı ve pratik olacak,

*Tarihin yüzkarası o kolaisyonlar dan kurtulacağız,

*Başkan yanlış yaparsa meclis, meclis iyi çalışmazsa başkan onu dengeleyecek,

*Başkan en çok iki kere seçimlerin yenilemesine karar verebilir, üstelik ikinci defa kendisi Cumhurbaşkanı adayı da olamaz, anlaşılır bir dille anlatırsam Başkanın canı istiyor diye seçimleri yenileyemez.

Bunu bir az örnekleyerek açmak istiyroum; Diyelim ki Cumuhurbaşkanı birinci başkanlık dönemimin 3.cü yılında tutarlı gerekçelerle seçimlerin yenilenmesine karar verdi, haklı ikna etti ve hem Meclisi yenilendi hem kendisi de bir daha seçildi. Peki ikinci döneminde hangi akılla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir? eğer öyle bir yanlış yaparsa bu defa kendisi aday da olamıyor. Buna meydanı başkasına bırakıp kaçmak denir değil mi?

Ama eğer meclis seçimlerin yenilenmesine karar verirse ikinci dönemde de yine üçüğncü sefer aday olabilir. Yani arkadaşlar bir yasa ancak bu kadar adilane olabilir bence.

Bir kısım korkak vatandaşlar da Cumhurbaşkanımızın korkusuna kapılmışlar, bir de hiç kendisne yakışmayan “diktatör” vb tuhaf tuhaf ifadeler kullanıuyorlar, doğrusu hiç yakıştırmadım.

Kardeşim senin bu anayasa paketinden bir şikayetin varsa söyle cevaplayalım niye öyle muğlak ifadeler kullanarak milletin kafasını karıştırıyorsunuz?

Yakışık kalır mı?