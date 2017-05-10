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Eskimeyen Filmler Programı

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Eskimeyen Filmler Programı
Türk sinemasının eskimeyen filmlerini yeniden beyaz perde ile buluşturmak amacıyla, Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları ile İstanbul Modern Sinema işbirliğiyle düzenlenen Eskimeyen Filmler Programı, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne konuk oluyor

Program kapsamında 12 Mayıs 2017 tarihinde ŞEHİR’de yapılacak gösterimde; 1965 yapımı Bitmeyen Yol, 1982 yapımı Çiçek Abbas ve 1989 yapımı Hanım filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin destekleyicileri arasında yer aldığı; Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (TSA) ve İstanbul Modern Sinema işbirliği ile gerçekleştirilen Eskimeyen Filmler Programı; Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden, modern Türk sinemasının ödüllü filmlerine kadar 22 unutulmaz eseri yeniden sinemaseverlerle buluşturuyor. Her gösterim öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarının yer aldığı programda, panellerle birlikte Yeşilçam’ın günümüzde insanların duygu topografyalarında nasıl karşılık bulduğu da tartışılıyor.

Eskimeyen Filmler Programı kapsamında 12 Mayıs 2017 Cuma günü 11:00-17:00 saatleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Batı Kampüs Sinema Salonu'nda yapılacak gösterimde de Türk sinemasına damgasını vuran 3 önemli eser sergilenecek. Yönetmenliğini Duygu Sağıroğlu’nun yaptığı, göçün yolları tıkadığı ve işsizliğin kol gezdiği 1960'ların Türkiye’sinde geçen yaşam kavgalarına odaklanan 1965 yapımı Bitmeyen Yol filmi, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın sunumuyla gösterilecek. Sinan Çetin’in yönetmenliğini, Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrolleri üstlendiği, 1982 yapımı ikonik Türk komedi-drama filmi Çiçek Abbas filminin gösterimi İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Erdoğan’ın sunumuyla yapılacak. Program; İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Özyılmaz’ın sunumuyla gösterilecek 1989 yapımı Halit Refiğ filmi Hanım ile son bulacak.

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