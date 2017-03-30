ESKİŞEHİR, İSTANBUL VE ANKARA’DA ÇOCUKLAR ENGELSİZ SİNEMA İLE BULUŞUYOR

İlhan Cantürk

5-7 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir; 12-14 Mayıs tarihleri arasında İstanbul; 18-23 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da seyircilerle beşinci kez buluşacak Engelsiz Filmler Festivali’nde bu sene de erişilebilir gösterimler ve atölyeler çocukları bekliyor.

Festival boyunca her gün ücretsiz olarak gerçekleştirilecek çocuklara özel gösterimler sırasında, görme, işitme ve ortopedik engeli bulunan çocuklar, görebilen, duyabilen yaşıtlarıyla birlikte aynı salonda filmleri izleyebilecekler.

Eskişehir’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon; İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBu; Ankara’da ise Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu’nun ev sahipliği yaptığı gösterimler, sesli betimleme, işaret dili çevirisi ve ayrıntılı altyazı ile takip edilebilecek.

Çocukların sinema yoluyla kendilerini ifade etmelerini ve sanatsal yaratıcılıklarını ortaya koymalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Kahramanların Animasyonu atölyesi, çocuklara kendi animasyon filmlerini yaratma fırsatı verecek.

Festival'in 2015 yılında daha kapsayıcı olmak adına gerçekleştirdiği Otizm Dostu Gösterim'de ise otizm spektrum bozukluğu olan çocuk ve gençler, yakınları ile birlikte film izleyebilecekler.

GERÇEKLİKLER VE DÜŞLER ARASINDA

Festival’in küçük takipçileri ile buluşacak Çocuklar İçin seçkisi, bu sene de çocuklara farklı dünyaların kapılarını aralayarak, hem farklı gerçekliklere tanık etmelerini, hem de düşler kurmalarını sağlayacak.

Kaynağını bir İrlanda halk masalından alan Denizin Şarkısı Song of the Sea, etkileyici müziklerle olağanüstü görüntüleri bir araya getiren bir özgürlük hikayesi. En İyi Animasyon dalında Oscar’a aday gösterilen film, karada insan, denizde fok olabilen mitolojik yaratıkların son üyesi Saoirse’nin hikayesini anlatıyor.

Gizemli hastalığı sayesinde görünmez olup uçabilen 11 yaşındaki Leo ile tekerlekli sandalyedeki bir polis memurunun New York’u kurtarmak için verdikleri çabayı anlatan Hayalet Çocuk Phantom Boy, çizgi roman estetiği ile çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap edecek.

Yeni geldiği yetimhanede kendine bir yer bulmakta zorlanan, ancak yeni bulduğu arkadaşları sayesinde, zamanla güvenmeyi ve gerçek sevgiyi bulmayı başaran Kabakçık’ın hikayesini anlatan Kabakçığın Hayatı My Life as a Courgette zor çocukluklara adanmış, dürüst bir öykü.

Seçkinin son filmi Robinson Crusoe ise Daniel Defoe’nun eskimeyen klasiğini ilk kez animasyon olarak perdeye taşıyor. Ancak çocuklar bu sefer dünyanın en meşhur, en sevilen hikayelerinden birini bu kez hayvanların gözünden izliyorlar.

OTİZM DOSTU GÖSTERİM

Engelsiz Filmler Festivali, ilk kez 2015 yılında gerçekleştirdiği Otizm Dostu Gösterim ile otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençler için de erişilebilir olmaya devam ediyor. Bu özel gösterim kapsamında Denizin Şarkısı Song of the Sea adlı canlandırma film, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilecek. Seans öncesi herhangi bir tanıtım filmi ya da reklam gösterilmeyecek; seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecekler ve salonda diledikleri gibi hareket edebilecekler. Böylece öğrenme güçlüğü ya da duyusal problemler yaşayan çocuklar ve yakınları bu gösterim sırasında birlikte film izleyebilecekler.

Otizm Dostu Gösterim İstanbul’da 12 Mayıs Cuma saat 12:00’de Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBu’da; Ankara’da ise 22 Mayıs Pazartesi saat12:00'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

KAHRAMANLARIN ANİMASYONU

Engelsiz Filmler Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Kahramanların Animasyonu Atölyesi'nde, 9-12 yaş grubundan 12 işitme engelli çocuk, kendilerini betimledikleri karakterler tasarlayacak ve bu karakterlerle kısa birer animasyon film yapacaklar. Çocuklar, ‘‘Kahraman’’ olarak dahil oldukları atölye çalışmasında, sınırsız bir ifade biçimi olan canlandırma tekniğini deneyimlemiş olacaklar.

Bir işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştirilecek atölyenin eğitmenliğini canlandırma sanatçısı Işık Dikmen yapıyor. Kampta Şekerleme (2010) ve İçine Kaçan Kız (2012) adlı kısa animasyon filmlerin yönetmeni olan Işık Dikmen, son üç yıldır çeşitli yaş gruplarından çocuklar ve gençler için animasyon atölyeleri yönetiyor.

ERİŞİLEBİLİR MEKANLARDA ÜCRETSİZ GÖSTERİMLER

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, tüm filmlerini göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile erişilebilir mekanlarda sunuyor. Seyirciler, tüm gösterim ve etkinliklere ücretsiz olarak katılabiliyorlar.