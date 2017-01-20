EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLAMAZ MI?

Olmaz diyorsanız yanılıyorsunuz. Faiz lobisi ve oluşturup resmileştirdikleri bankacılık düzeni dünyada da ülkemizde de hükümdar. Hem de ne hükümdar. Polis-Jandarma eşkıyanın düşmanıdır. Eşkıyaya korku salar, tepelerine biner. Yakalar adalete teslim eder. Yılarca hapishanelerde süründürür.

Ama bu eşkıya başka eşkıya. Kanunlar ondan yana. Resmi kurumların koruması altındadır. Modern görünümlüdür. Üstelik ülkenin saygın kişilerini oluşturur. Bu eşkıyanın toplam parasal gücü belirlidir. Kendi parasının faizini alsa neyse. Parasal varlığının onlarca katını kredi olarak kullandırtır. Onların da faizini alır. Tam olarak toplumun kanını emer

Sömürücü zalimler doyar mı? Şimdi de dağıtılan milyonlarca kredi kartıyla bütün bir millet borçlandırılıyor. Tüketici kredi reklamlarından da geçilmiyor. Çıt çıkaran yok.

Hulasa işveren borçlu, köylü borçlu, esnaf borçlu, vatandaş borçlu. Ülke borçlu.

Yaklaşık bir rakamla ifade edersek Ülkemizin 450 milyar dolar dış borcu var, üç bölü ikisi özel sektörün. Bu borç artık taşınabilir değil. Dolarla böylesine oynanabilmesinin ardında bu borçların da büyük bir etkisi var.

Cumhurbaşkanımızın vebali yok mu? Elbette var. Ama o olmasaydı ödenen faizler birkaç katı olurdu. Bu da bir gerçek. Hiç değilse o, felaketin farkına vardı ya da öteden beri varmıştı da şimdilerde ısyan edebiliyor. Durmadan uyarıyor .

Cumhurbaşkanımız Fetö ile mücadelede yalnızdı. Ama toplum Fetöya karşı tavır koyabildi. Faiz konusunda da yalnız. Ama toplumun bu faizci eşkıyaya bilinçli bir karşıtlığı da yok. Üstelik çevresindekilerden eblehçe savunanlar da var.

AKP iktidarı bu güne kadar sürdürdüğü politikalarla bu işi götüremez. Silkinmesi lazım. Hamle yapması lazım. Cumhurbaşkanımız konuştukça fiili atılımlar yapması ve gerekli yasaları oluşturucu adımlar atması lazım.

Şimdi soralım:

İktidarı ve muhalefeti ile Ey Büyük Millet Meclisi üyeleri! Neredesiniz? Özelliğiniz kavga etmek midir? Niçin borca dayalı para basım sistemi ile faiz sömürüsünü araştıran bir komisyon kurmuyorsunuz?

Ey bir faiz hutbesi bile okut(a)mayan Diyanet ve benim de mezunları arasında bulunduğum İlahiyat fakülteleri ve binlerce akademisyeni! Neredesiniz. Biz ne işe yararız?

Ey faizcilere yuva olan Tüsiad ve Tüsiadlaşmakta olan Müsiad ve benzerleri! neredesiniz?

Ey Kemalistler, ey sosyal demokratlar, ey ant-i emperyalist Müslümanlar, Neredesiniz?

Ey faiz sömürüsünü ağzına alamayan ülkemiz ekonomistleri! Şeytanlaşan düilsizliğinizden utanç mı duymalıydık.

İstiklal harbimiz için yiğitçe ortaya çıkan alimlerimizin izinde bir hoca olarak Ekonomik istiklalimiz için hepimizi demokratik ayaklanmaya çağırıyorum.

Alternatif modelleri bana sormaya kalkmayın. Beraberce üreteceğiz.