Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi’nde “Ebru ve Kat’ı Sergisi” açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ebru ve Kat’ı Sanatçısı Nedret Deniz ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Ebru ve Kat’ı Sergisi”nin açılışını yaptı.

Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide Nedret Deniz ve SBÜ Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Araştırma ve Eğitim Hastanesi personelinin eserleri yer alıyor. Kurdele keserek serginin açılışını yapan Başkan Mustafa Ak, “Türk İslam sanatları bize ait değerlerdir. Böylesine güzel değerlerimize sahip çıkmalı ve gelecek nesillere tanıtıp aktarmalıyız. Sergiye emek veren bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Altındağ Halk Eğitim Merkezi hocası Nedret Deniz ise, “Bize ev sahipliği yaparak sanata ve sanatçıya verdiğiniz desteği gösterdiniz” diyerek Başkan Ak’a teşekkür etti.

Açılışın ardından sergiyi gezen Başkan Ak, sergilenen eserleri tek tek inceleyerek yapım teknikleriyle ilgili bilgi aldı. Törenin sonunda Nedret Deniz Başkan Ak’a, Oyma Kat’ı sanatıyla yapılan semazen temalı tablo hediye etti.