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Etiyopya'da yaşayan iş kadını Keria Wassie, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti

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Etiyopya'da yaşayan iş kadını Keria Wassie, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti
Wassie: 15 Temmuz'da verdiğiniz mücadeleden çok etkilendim.

Etiyopya'da yaşayan iş kadını Keria Wassie, FETÖ darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’ı ziyaret etti. Wassie, Kahramankazan halkının 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi sırasında verdiği destansı mücadeleden çok etkilendiği için ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin engellenmesi sırasında verdiği destansı mücadele sonrasında, TBMM tarafından “kahraman” unvanına layık görülen Kahramankazan’a anlamlı bir ziyaret daha gerçekleşti. Etiyopya'da yaşayan iş kadını Keria Wassie, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Ertürk, misafirini çiçeklerle karşıladı. Ertürk, Wassie'ye, Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadele sırasında neler yaptıklarını anlattı. Ertürk, misafirine Kahramankazanlı 15 Temmuz şehitleri ve terörle mücadele sırasında şehit olan Kahramankazanlı güvenlik görevlilerinin anısının yaşatıldığı Şehitler Köşesi’ni gezdirdi. Ertürk, daha sonra misafirine Kahramankazan halkının 15 Temmuz'da verdiği mücadeleyi sembolize eden "F-16'ya Dur" heykeli hediye etti. Ziyarette 15 Temmuz gazisi Kahramankazan Belediye Meclis Üyesi Derya Ocaklı da Başkan Ertürk'e eşlik etti. 

Çok duygulandım, etkilendim

Keria Wassie, Kahramankazan halkının 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadeleyi ülkesi Etiyopya'da televizyonlarda izlediğini belirterek, "Kahramankazanlıların bu mücadelesi beni çok etkiledi, çok duygulandım. Türk Milleti'ne hayran kaldım" dedi. Wassie Kahramankazan'a ziyareti de bu etkilenme sonucu gerçekleştirdiğini söyledi.

Bizi çok mutlu etti

Başkan Ertürk de, Kahramankazan’ın 15 Temmuz’un ardından Türk Milleti’nin gösterdiği kahramanlığın sembolü olarak 81 il, 957 ilçe adına kahraman unvanına layık görüldüğünü belirterek, "Bu ziyaret bizi çok mutlu etti. Etiyopya'dan halkımızın verdiği bu mücadeleyi yerinde görmek için gelen sayın Wassie'ye Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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