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Etnografya Müzesinde 1096 eser teşhir edilirken, müzeyi son 1 yılda ziyaret edenlerin sayısı ise 30 bini geçti

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Etnografya Müzesinde 1096 eser teşhir edilirken, müzeyi son 1 yılda ziyaret edenlerin sayısı ise 30 bini geçti
Keçiören Belediyesi'ne bağlı Estergon Türk Kültür Merkezinde hizmet veren ve Türkiye'nin farklı illerinden..

Keçiören Belediyesi'ne bağlı Estergon Türk Kültür Merkezinde hizmet veren ve Türkiye'nin farklı illerinden eserlerin toplanmasıyla Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemini yansıtan Etnografya Müzesinde 1096 eser teşhir edilirken, müzeyi son 1 yılda ziyaret edenlerin  sayısı ise 30 bini geçti.

 

Eserlerin bir kısmı Kına Gecesi Seremonisi, Sünnet Odası, Türk Hamamı, Kahve Kültürü, Selamlık, Türk Mutfağı, Oturma Odası, Günlük Oda, Bakırcı Odası, Çeyiz Odası, Eski Ankara Sokağı ismi verilen camekanlı bölümlerde, diğerleri ise vitrinler ve özel bölümlerde sergileniyor.

 

ASKERİ MALZEMELER İLGİ GÖRÜYOR

Savaş döneminde kullanılan aletlerin, aksesuarların da olduğu müzede, farklı malzemeden yapılmış ve dönemini yansıtan eserler büyük ilgi görüyor. Konya Müzesinden getirilen, dört parçadan meydana gelmiş yiv süslemeli Osmanlı Dönemine ait at alınlığı zırhı, 1691 tarihli dipçik ve kundak kısmı ağaçtan tetik, ateşleme tertibatı ve namlusu demirden yapılan tüfek ve demir-sac ve pirinçten yapılmış, bant üzerinde çift çizgili örgü motifi mevcut Osmanlı Dönemi 18.yy'a ait miğfer, müzenin en dikkat çeken eserleri arasında yerini alıyor. Eserler arasında Osmanlı Dönemine ait toga, küçük zincirlerden oluşan kısa kollu dik yakalı 18. yy'a ait zırh, cellat satırı, çelik kılıçlar gibi çok sayıda askeri malzeme bulunuyor.

 

TARİHİ YOLCULUĞA ÇIKARIYOR

Hattat Ebul Hasan el Useyli’ye ait 1562 tarihli el yazması Kuran-ı Kerim, besmeleyle başlayan ve  Osmanlı Dönemine ait Halveti Tarikat Şeceresi yine 1861 tarihli Muhammed Rüstem Raşit’in neşrettiği Sufi Şeceresi gibi el yazması eserler de Müzede sergileniyor. Geleneksel Türk kıyafetleri, para keseleri, kahve takımları, halı dokuma takımları, tabakalar, süs eşyaları gibi 18 ile 20. yüzyıllara ait eserler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

 

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Müzenin ziyaretçi akınına uğramasından memnun olduklarını belirterek şunları söyledi; "Tarihine sahip çıkmayan toplumlar belleksiz oldukları için yok olmaya mahkumdur. Tarihin bize miras bıraktıklarını korumak, gelecek kuşaklara anlatmak için görsel bir hafıza olan Müzelerimize gereken değeri vermekle yükümlüyüz. Etnografya Müzemiz Estergon Türk Kültür Merkezimiz içinde vatandaşları tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarırken, aynı zamanda bilgi dağarcıklarını da zenginleştiriyor. Bizler sadece Müzemizle değil tarih sohbetlerimizle de gençlerimizin tarih bilincini geliştirmeyi ve belleklerini tazelemeyi sürdürüyoruz."

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