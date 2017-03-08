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ETÜT MERKEZLERİ NEDEN KAPATILIYOR?

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İbrahim Özdiş

‘Öğrenci Etüt Merkezleri’nin kaldırılarak yerine ‘Sosyal Etkinlik Merkezi’ adı altında yeni bir uygulamaya geçilmesini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a “Aradaki fark nedir?” 

TBMM’ye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergemizde, Öğrenci Etüt Merkezleri’nin kapatılma gerekçesinin halka anlatılması gerektiğini söyledim. Etüt Merkezleri’nin kapatılmasıyla birlikte çok sayıda çalışanın mağdur duruma düşeceğini ifade ettik.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ tarafından Anayasa’nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 03.03.2017

 

                                                                                                   İbrahim ÖZDİŞ

                                                                                                Adana Milletvekili

687 sayılı KHK ile “Öğrenci Etüt Merkezleri” kaldırılmış, yerine “Sosyal Etkinlik Merkezi” adı altında yeni bir uygulamaya geçilmiştir. 1 Temmuz 2017 tarihine kadar faaliyetlerine devam edebilecek mevcut öğrenci etüt merkezlerinden, 1 Temmuz 2017 sonrası gerekli izinleri sağlamış ve prosedürleri yerine getirmiş olanları çalışmaya devam edebileceklerdir. Bu çerçevede;

1-Öğrenci etüt merkezlerini kapatma kararı alınmasının gerekçeleri nelerdir?

2-Türkiye genelinde ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere toplam kaç adet etüt merkezi bulunmaktadır? Buralarda toplam çalışan sayısı nedir?

3-Öğrenci Etüt Merkezleri ile Sosyal Etkinlik Merkezleri arasında ne gibi farklar olacaktır? Söz konusu merkezleri açma prosedürleri arasındaki farklar nelerdir?

4-Öğrenci Etüt Merkezinden Sosyal Etkinlik Merkezine dönüşüm kapsamında ne gibi şartlar istenmektedir?

5-Dönüşümü sağlayamayıp, kapanacak etüt merkezlerinde çalışanların durumu ne olacaktır? İşsiz kalacak olan bunca kişinin geçimini nasıl sağlamasını düşünüyorsunuz?

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