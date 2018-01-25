Evde “Grip Savar” Hazırlayın !

İlhan Cantürk / İmtiyaz Sahibi

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu’nun “Grip Savar” tarifi, gribe karşı çok güçlü direnç sağlıyor.

Sokakta, evde, işyerlerinde neredeyse herkes hasta. Grip salgını hızla yayılıyor, hastaneler dolup taşıyor, çoğu kez ilaç tedavisi bile sonuç vermiyor. Çare ise evde kolaylıkla hazırlayacağınız Grip Savar’da…

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, mevsimsel grip enfeksiyonu nda önemli artış gözlendiğini söyledi. Grip vakalarındaki artışın sokakta, evlerde, işyerlerinde kendini gösterdiğini hatırlatan Dr. Buyrukçu, “Şu anda çok yaygın bir grip salgını olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl ki grip virüsü çok bulaşıcı ve virüsü alan kişiye hayatı zehir ediyor. Ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi Ankara’da da bu yıl grip vakaları erken başladı ve binlerce kişiyi yatağa düşürdü. Öldürmeyen ancak bulaşıcılığı yüzünden çok sayıda kişiyi yatağa düşüren virüs, en çok da kas ağrısı şikayetiyle kendini gösteriyor” dedi.

Hastalığı Önlüyor, Hastaysa Geçiriyor

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, hem kişinin yaşam kalitesini düşüren, hem de toplum sağlığını tehdit eden griple, basit yöntemler ile mücadele edilebileceğini de vurguladı. Evde hazırlanabilecek basit bir “ Grip Savar ” karışım ile grip olmaya karşı direnç sağlanacağını bildiren Dr. Buyrukçu, “Grip Savar aynı zamanda grip olmuş kişilerin de hastalığı hızlıca atlatmasını sağlamaktadır. Tamamen bitkisel ürünlerle hazırlanacak Grip Savar, sadece hastalıkla mücadele etmeyi sağlamayacak, gereksiz ilaç kullanımının da önünü geçmiş olacak” diye konuştu.

İşte Bitkisel Grip Savar Tarifi

Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu’nun gribe karşı vücut direncini güçlendiren, gribe yakalanan kişilerde ise hızlı iyileşme sağlayan Grip Savar tarifi , şöyle:

- Toz zencefil (2 çay kaşığı),

- Toz zerdaçal (2 çay kaşığı),

- Dövülmüş karabiber (1 çay kaşığı),

- 2 adet orta boy limon suyu,

- 4 diş dövülmüş sarımsak

- 1 adet orta boy soğan