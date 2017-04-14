“Evet” de Meclisin forsu artsın

Eyüphan Kaya

Bazı hayırcı vatandaşlarımızın meclis üzerinde vatandaşlarımızı aldatmalarını duyunca üzülüyorum.

Ana muhalefet partisi genel başkanı diyor ki “15 Temmuzda darbeye karşı direnen meclis devre dışı bırakılıyor” ne kadar ayıp. Ana muhalefet partisinin genel başkanı bu derece hilaf konuşursa ne olacak bu siyasetin hali? Diğer muhalif “diktatör sistem geliyor diyor. Hay yalanlarınız batsın!

Peki deseniz ki TBMM’nin forsu nasıl artıyor buyur beraber bakalım.

*Birincisi meclis hükümetin nüfuzundan kurtuluyor, Malum meclisi yasama ve denetleme görevi var, yasamayı yaparken şimdi ki sistemde hükümeti aracı olarak kullanıyor, yani vekil direk meclise yasa tasarısı veremiyor. Yeni sistemde artık vekil direk yasa tasarımını meclise verebilecek.

*İkincisi yürütme meclisten vekil çalmadığı gibi nüfus başına düşen vekil sayısı artıyor. Eski sistemde 25 vekil bakan olduğu için seçmen artık vekiline ulaşmakta zorlanıyorlardı, üstelik yoğunluklarından dolayı, yasamaya zaman ayıramıyorlardı.

Üstelik vekil sayısı 600’e çıkarılıyor. Kimisi diyor ki fazla para gidiyor, yahu temsilin beledi tartışılır mı?

*Üçüncüsü vekil vekâlete konsantre oluyor, bir yandan vekil bakan olmadığı için vekillik görevi dışında bir beklentisi yok, diğer yandan daha çok seçmenin kontrolüne giriyor.

*Dördüncüsü, Meclis seçimlerin yenileme kararını vererek Cumhurbaşkanını da düşürebiliyor, şimdiye kadar Meclis sadece kendini seçimlere götürebiliyordu, şimdi artık cumhurbaşkanının da seçime götürebilir.

*Beşincisi, Meclis cumhurbaşkanını sorgulayabiliyor, Malum mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanı tanımı belli olmayan vatana ihanet suçu ile yüce divana gönderilebilirdi, şimdi ise başka başka suçlardan da hatta tembelliğinden dolayı bile hakkında soruşturma açabiliniyor, gerekirse yüce divana gönderiliyor.

*Altıncısı Hakimler Savcılar Kurulu’nun 7 üyesini Meclis seçiyor. Mevcut anayasaya göre HSK’ye Meclis üye gönderemiyordu, bu pakete göre 13 üyenin 7 tanesi 3/5 oy çoğunluğuyla Meclis seçiyor, 4 tanesi de seçilmiş cumhurbaşkanı atıyor, ayrıca Adalet bakanı ve müsteşarı da üyedir. Bunun neresi kötü.

*Yedincisi seçim yasasında değişme olursa daha nitelikli vekil seçme imkanımız oluyor. Umudumuz şu ki bir an evvel seçim barajı ya %3 ya da %5’e iner, yada dar bölge sistem sistemi gelirse, muhtar seçilir gibi vekil seçilecek.

Ya Allah aşkına sadece Meclis bu kadar ön plana çıkabiliyorsa “evet” demeye yeterli değil mi? Bu mudur devre dışı bırakılan meclis?

Hayır diyenler işi inada bindirmiş, yalan dolanla bir algı oluşturuyorlar. Yarın bunu seçmenlerine nasıl izah edecekler anlamakta zorlanıyorum.

Sevgili dostlar, devlet; yasama, yürütme ve yargı olarak üçe ayrılsa da devletin asıl motor gücü Meclistir. Çünkü Meclis millet adına çalışır, diğer ikisi desteğini yasalardan alır.

Meclisim bu kadar ön plana çıkıyorsa evet, evet, evet. Bence siz de “evet” deyin Meclisimizin forsu artsın.