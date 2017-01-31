“EVET” DİYECEĞİM

Ali Rıza Demircan / İlahiyatçı Yazar

Önce 5 Aralık 2016 tarihli “Başkanlığa Evet Ama Tek Adamlığa Hayır” başlıklı yazımdan aktarımlar yapacağım:

"Aslında seçim sistemi ve yönetim düzeni önemli olmakla birlikte çok çok daha önemlisi yönetime esas olacak kurallar bütünüdür. Kur’ânî ve Nebevî kurallara dayalı İslâmî bir düzende yönetime esas kılınmış kurallarla oynayamazsınız. Sistemin ana çizgilerini değiştiremezsiniz. Millet de oynayamaz ve değiştiremez.

Mesela ferdi mülkiyeti kaldıramaz, faizi de meşrulaştıramazsınız. Kasten öldürmelerde af ve tazminat seçenekli ölüm cezasını kaldıramazsınız. Şahıslara yönelik olarak işlenmiş suçların cezaları için af da çıkaramazsınız. Karşılıklı rızaya dayalı olsa da zinayı ve eşcinselliği suç olmaktan çıkaramaz, pornografiye onay veremezsiniz.

Aşağılama ve şiddet içermeyen ve İslâmî kurallarla çelişmeyen hiçbir alanda özgürlükleri sınırlayamaz ve yargıyı işletemezsiniz. Hiçbir toplum kesimi lehine örneğin İşverenler veya işçiler lehine politikalar oluşturamazsınız.

Doğal şartlarda karar mekanizmalarında etkili biçimde rol alamayacağınız hiçbir uluslararası ittifaka giremezsiniz. Genelde mazlumlar özelde Müslümanla aleyhine olabilecek silahlı savaşlara katılamazsınız.

Örnekleri çoğaltabiliriz.

Hulasa İslâmî bir toplum düzeninde yönetime esas olacak Kurânî ve Nebevî kurallarda değişikliğe ve aykırılığa gidilemeyeceği için parlamento düzeni de Başkanlık sistemi de olabilir… Ülkemiz için etkili ve yetkili denetim mekanizmaları gereklidir.

Bu sebeple Başkanlığa Evet Ama Tek Adamlığa Hayır Diyoruz.

“EVET” Diyeceğim

Yukarıda aktardığım yazıyla hayata Müslümanca bakmamız gereğine işaret ettikten sonra ifade edeyim: Ülkemin yaşadığı şartlar gereği Referandumda “evet” oyu vereceğim. Kararım yanlış olma ihtimali ile doğrudur.

Recep Tayyip kardeşimi severim. Müstahak olduğunda -ki olmakta - sıkça da eleştiririm. Onun hatırı için değil, AKP yandaşlığı için hiç mi hiç değil, inandığım için Evet diyeceğim. Çünkü ben hesabımı Allah’a vereceğim.

Son bir iki güne kadar Referanduma sunulacak maddeleri okumamıştım. Okuyunca bir bardak suda fırtına koparıldığını gördüm. Amaç başka. Bilmeden konuşmamak lazım. Şimdi üzerinde tartışılan 8. ve 11. maddelerden alıntılar yapacağım:

MADDELER

8 - …Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir…

11- Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır...

Şimdi soralım: Tek adamlık nerede, diktatörlük nerede? Mesele başkanlığa karştlıksa…Bizde başkanlıktan çok ne var. Lütfen 29 tarihli yazımıza bakınız:

Yazımızı okumak için tıklayınız.

Hulasa İslâm ile ayarlı bir demokrasi işletilmeyecek ve İslâmî çizgide yönetim oluşturulamayacak olduktan sonra halkın çoğunluğunun oyuyla seçilecek yetkileri belirli bir Cumhurbaşkanlığı sistemine niçin hayır diyeyim. Parlamenter sistem ihtilalleri mi önledi? Özlemini çektiğimiz muhalefeti mi oluşturabildi?

Benim oyum EVET.