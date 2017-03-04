EVET HAYIRA HOŞ GELDİNİZ!..

Zülküf Aras

Hangi yemeği yediğimize biz karar veririz. Lakin ekiple gittiğimiz gezide bizim kararımız sorulmaz:

-Sabah kahvaltısı bir yumurta, sekiz zeytin, bir dilim peynir, yarım ekmek. Öğle yemeği kuru fasulye, pilav ve salata. Akşam yemeği herkese bir porsiyon balık, çorba ve salata. Bunun dışında içilen çay, ücretidir.

Sıkıysa bu kuralın dışına çıkın ve itirazınız olsun.

Geziye katılacaksanız, “Hayır” deme şansınız olamaz.

“Evet”” derseniz, geziye katılmanızda problem yok. Diyabet hastasıysanız, bol bol salata yiyebilirsiniz, menü sizin için değiştirilebilir, sunulan yemek için yapılan anlaşmaya göre.

“ Ben, bu yemeği yemem.” Derseniz, pamuk eller cebe iner, istediğinizi yer, farkını verirsiniz. Kural böyle.

***

“Evet-Hayır” yarışmasını hatırlar mısınız? Erkan Yolaç’ın sunduğu programda sorulan sorulara her iki şıktan cevap vermeniz halinde elenmeniz mümkündü. Sunucu, maharetini ortaya koyar, yarışmacıların yüzde doksanından fazlasını elerdi, bir çırpıda. Kalanların yarısının elendiğini düşünün bir… Amacına ulaşan sunucunun zıplaması, kendisine hastı:

-Evet dediniz!..

-Hayır dediniz!..

***

Toplumda istenmeyen durumlar için “Evet” diyen vardı, önceleri:

-Bu toplumu değiştirmek isteyenlere dur deme adına ne dersiniz?

-Evet!..

Şimdi durum değişti:

-Referandumda ne diyeceksiniz?

-Hayır!..

Bu işte bir terslik var, gibi.

1982 Anayasasının değiştirilmesinden kim mutluluk duymaz?

Herkes şikâyetçi değil miydi, bu durumdan?

Neden “Hayır” deniliyor, referandum için?

Cumhurbaşkanının yetkileri artıyormuş, Başbakanlık kaldırılıyormuş. Ondandır, bu itiraz.

Bu Cumhurbaşkanını halk seçmedi mi?

Cumhurbaşkanı, partilerine daha önce bağlı değil miydi?

Bir ülke yönetimini, belli sürede yönetmek için çift başlılık olur mu?

Daha önce senatörler vardı, partilerin. Milletvekililerin üstünde bir oluşum.

1982’de Danışma Meclisi adı altında yaşatılmak istenmişti.

Şimdi milletvekilleri ne yapıyor?

Herkesin meclisinde her partili elini kaldırıyor, indiriyor.

Buna kimsenin itirazı var mı?

Referandumda anayasa ile cumhurbaşkanlığı bir arada olmaz imiş!..

Bu ülkenin çok parası mı var, ayda bir referandum için?

Cumhurbaşkanı, ülkenin başkomutanı mı değil mi?

***

15 Temmuz’da yapılan melaneti görenler, neden yan çiziyor?

Gezi olaylarının çıkış noktası belli değil midir?

Kalkışmanın olduğu dönemde başarılı olsalardı, ne olurdu?

Yeni Kapı Ruhu, uçup gitti mi?

Devlet içinde devlet olur mu?

Bu bankaların içini boşaltan kimdi?

Gazetelerin patronlarının bir kısmı halen banka sahibi değil midir?

***

Hadi soralım da içiniz rahat etsin.

Bir gazete patronunun dört kızı olsun.

Dört kızı da dört holdingin sahibi olanlarla ya da çocuklarıyla evli olsun.

Bu dört holdingin ayrı ayrı gazete çıkarmalarına gerek var mı?

Bu gazete sahibinin diğer gazetelerinde, televizyonlarında, dergilerinde kızlarının aktif görev aldıklarını düşünün.

Gazetenin ya da gazetelerin manşetlerini kim belirler?

Televizyonlarda haberleri kim istediği gibi verir?

O gazetede ya da gazetelerde çalışanlarla televizyon kanallarında bulunanların itirazı var mıdır, yapılana?

Hadi, çözün, bu muammayı!..

Bayram değil seyran değil, enişte neden manşete önemli haberi taşıdı, 367 Sabih’e nazire yapma ister gibi?

“401 El Kaosa Kalktı” diyen manşetini attıranlara yaranmak isteyen patron, sahibinin sesi değil miydi?

Ertuğrul Gazi’nin adını taşıyan Etekli Fotoğraflarla, şarab gurmeliği yapan, bazen budizmi ele alan, bazen libido takılan isminden utanmaz Ertuğrul’un amacı neydi?

Referandumda Gandhi Kemal, istediği desteği bulamayınca işler değişti.

POAŞ Sorgusu zamanında ortaya çıkan iddia, hem de kalkışmanın yapıldığı zaman içinde cep telefonuyla canlı bağlantı yapılan sunucunun imzasını taşıyor!..

Mesaj oldukça açık ve acemice…

Kurgu yapanlar, çuvallamış.

Bu sunucunun adının kullanılması, bir psikolojik baskı unsuru olarak seçilmiş. Mahalle Baskısı’nı dilimize kazandıran Şerif Mardin taktiği gibi.

İkinci gün özür dilemişler, bir karikatürle birlikte.

***

Siz Koç’un, Sabancı’nın, Boyner’in ve Faralyalı’nın gazete çıkarma, televizyon kanalı kurma teşebbüsünde bulunduğunu hiç duydunuz mu?

Siz, Doğan’ın Vehbi Koçun oğlu olduğu iddialarının halen cevaplanmadığını biliyor musunuz?

Kelkitten çıkan kamyon sahibin oğlu Doğan’ın lastik tamirciliğinden bu güne gelişini doğal karşılayanlardan mısınız?

-Evet mi Hayır mı?