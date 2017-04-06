“Evet” mi, “hayır” mı? buyur bakalım

Eyüphan Kaya

Şu 16 Nisan halk oylaması o kadar tarihi bir öneme sahiptir ki bu uğurda ne kadar çalışsak azdır. Haftada 2-3 makale, her gün bir şiirle acizane bir destek verirken bu gün de karşılaştırılmalı bir beyanatta bulunmaya çalışacağım.

Evet, aydınlık hayır, karanlıktır.

Evet, umuttur hayır, karamsarlıktır,

Evet, kalkınmada hızdır, hayır yerinde saymaktır,

Evet, zamandan kazanmadır, hayır vakit öldürmektir,

Evet, nitelikli vatandaşa katkıdır, hayır maraba vatandaş kabuldür,

Evet, selamlaşmaya devamdır, hayır by by demektir,

Evet, Anadolu’yu önemsemektir, hayır mandaya rızadır,

Evet, İstiklâldir, hayır esarettir,

Evet, medeniyettir, hayır deniyettir,

Evet, soyunu kabuldür, hayır soytarılıktır,

Evet, hürriyettir, hayır boyun eğmektir,

Evet, sulhtur/selamettir, hayır kargaşaya devam demektir,

Evet ,huzurdur hayır kargaşa ve kaostur,

Evet, muktedir olmaktır, hayır iktidara ayardır,

Evet, güçlü hükümettir, hayır koalisyondur/felakettir,

Evet, inancını yaşamaktır, hayır kendini aşağılamaktır,

Evet, kültürünü sahiplenmektir, hayır, kendinden utanmaktır,

Evet yerli millidir, hayır yabancı bellidir,

Evet, millet/memleket, hayır ise felaket,

Evet, sorun çözülsün hayır, iyidir böyle kalsın,

Evet, birlikte biziz, hayır komple aciziz,

Evet, kıyam/direniş, hayır dert ve serzeniş,

Evet, ben adamım, hayır emrindeyim canım,

Evet, halkın kendisi hayır, gavur efendisi,

Evet, onurdur/nurdur hayır, düşmana yardır,

Evet, yüceltir bizi hayır, sevindirir kerizi,

Evet, cana can katar hayır, düşmana satar,

Evet, derdi azaltır, hayır’ı yere batır,

Evet, hayatı yüceltir hayır, sefalettir…

Şimdi soruyorum eğer bu karşılaştırmada bir yanlışlık varsa niye ülkemizin dengesi bir türlü rayına oturmuyor? Eğer doğruysa neden “hayır” diyelim?

Bence bu sorunları baş müsebbiplerinden biri eski sistem olsa gerek. Kimisi diyebilir ki “ya sen bu parlamenter sistemden ne istiyorsun?” bir şey istediğim yok, ama muhalefet bu sistemi defolu hale getirdi. İşlemesine katkıda bulunacağına, hep köstek oldu.

Dolayısıyla hem “evet” diyor, hem de “evet” için çaba harcıyorum. Çünkü bu milleti seviyorum, seni, onu, diğerini önemsiyorum.