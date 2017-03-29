EVET VEYA HAYIR ÇIKARSA

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Bu teklifle Cumhur/Başkan/ının partili olmasıyla kendi partisini temsil etmesiyle azınlık temelli olacaktır. Şu anda tek kale maç gibi; Evetçiler kutsanırken, Hayırcılar baskı altına alınmakta, hakları kısıtlanmakta, kampanyaları engellenmektedir.

Evet, çıkarsa olacaklara kısaca bir göz atalım: Yasama, yürütme ve yargı birbirinin içine girecek, birbirlerini denetleme mekanizması ortadan kalkacaktır.

Otoriter, totaliter bir anayasal düzen oluşacak. Egemenlik milletten alınacak tek elde toplanacak, denge ve denetleme mekanizmaları ortadan kalkacaktır. Hükümet etme yetkisi, devletin yönetimi tek başına Cumhur/Başkan/ına geçecek.

Beka sorunu, acelemiz var denirken sadece iki madde; Cumhur/Başkan/ının hemen parti genel başkanı olması ve yargıdaki değişiklikler uygulamaya girecektir. Diğer değişikliklerin uygulaması 2019’da yürürlüğe girecektir.

Bu arada binlerce uyum yasası çıkarmak için gece gündüz çalışılacak. Türkiye bir belirsizlik ortamına sürüklenecek. Ertelenen ekonomik sıkıntılar artarak devam edecek, belirsizlik ortamında yabancı yatırımcı gelmeyeceği gibi var olanda çıkmak için fırsat kollayacaktır. Ekonominin ciddi bir kriz ortamına sürüklenme ihtimali her zamankinden yüksek olacaktır. Artık resmi, yasal parti başkanı kimliğiyle bütün atama ve görevlendirmeler; parti aidiyetine göre olacaktır. Bugüne kadar çok eleştirdikleri; valiler il başkanıydı söylemini hayata geçirecekler; il başkanları valileri denetler hale gelecektir!

İktidar odağı, Meclis değil; Beştepe olacak. Bürokrasi Meclis’ten, milleten kopup saraya geçecektir. Gözler sarayda olacak, artık Meclis’te değil; SARAYDA ADAMIN VAR MI SORUSU GEÇERLİ OLACAKTIR.

Siyasi denetim ortadan kalkacak… yargısal denetim imkansız hale gelecektir. Yargısal suçlamada önce 301 soruşturma açma, 360 soruşturmaya karar verme, yüce divana sevk içinde 400 milletvekilinin kararı aranacaktır. Bu sayılar bulunamazsa işlediği suçlar nedeniyle başkan ve yardımcıları yargılanamayacaktır. Bu düzenlemeden sonra ‘önceden’ işlediği suçlar nedeniyle yargılanmaktan da kurtulacaktır.

Cumhur/Başkan/ı bütün yönetim işlerini, başbakan ve bakanların kullandığı tüm yetkileri kullanacak. Bakanlıkları, kamu idaresinin tamamını istediği gibi kararnamelerle düzenleyebilecek. Bakanlıkları, devlet dairelerini, kurumları kuracak, kaldıracak, atayacak, azledecek, ihale yapacak; ne kadar devlet yetkisi varsa kullanacaktır. Meclis’in yetkisinde olan ‘Kamu Tüzel Kişiliği’ kurma yetkisini alan Cumhur/Başkan/ı; yeni iller kurabilir, birkaç ili birleştirerek eyalet ilan eder daha önce savunduğu ‘Eyalet’ sistemine geçebilir.

İki defa seçilebilme kuralına rağmen ikinci dönemin sonunda Cumhur/Başkan/ının Meclis’i 3/5, 360 milletvekilinin oluru ile seçimlerin yenilenmesi kararı aldırarak bir dönem daha aday olabilecektir.

Bütün hesaplar, seçimlerin aynı günde yapılması; başkan ve Meclis’in aynı partiden olması üzerine, ya olmazsa? Başkan ayrı partiden, Meclis ayrı partiden olursa? Diyelim ikisi de aynı partiden oldu başkan kararname çıkardı, Meclis kararnameye aykırı kanun çıkardı. Başkan onaylamadı! Anayasa Mahkemesine götürdü! Hani nerde uyum!

Çift başlılık var. Yani farklı ses çıkmaması üzerine kurulu bir düzen isteniyor. Bakmayın siz bunu savunanların; niye endişe diyorsunuz başkan farklı, Meclis farklı olabilir iddialarına, bu istenmiyor ki. İstenen başkanda, Meclis’te aynı partiden olsun; sıfır sorun, sonsuz uyum!

Tüm bu baskılara rağmen HAYIR çıkma olasılığı çok yüksek. Tüm anketler HAYIR’ların önde olduğunu gösteriyor.

Peki, Hayır çıkarsa ne olur? Sorun sistemde değil, sorun sistemin uygulayıcılarındadır. Hangi sistem olursa olsun; sistemin uygulayıcıları, sistemin kurallarını yok sayar, sistemi kendine uydurmaya kalkarsa, sorun kaçınılmazdır.

Parlamenter sistem rasyonel hale getirilir, seçim barajı düşürülür, siyasi partiler kanunu değiştirilir, seçim kanunu değiştirilir, hukuk düzeni kurulur, sitemden kaynaklı eksiklikler giderilir… Partilerde yönetimler değişir, yeni oluşumlar ortaya çıkar. Türkiye dünyanın esas aldığı parlamenter sistemle, belirsizlikten kurtulur; umutla, heyecanla yoluna devam eder. Yeni ufuklar açılır; Türkiye rahatlar…

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr