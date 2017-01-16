EVLADIM, TATLIM, BİR TANEM

Eyüphan Kaya

Bütün bu nazik ifadeler peygamberlere aittir. Velev ki bazılarının hoşuna gitmese de.

Hz.Nuh aleyhisselam;

Malumunuz Hz.Nuh insanlığın ikinci babası olarak kabul edilir. Çünkü tufan sonrası insanlığın nesli onunla devam ediyor. Tufan öncesi o kendisinin peygamberliğini inkar eden oğluna seslenirken “Ya büneyye; Ya evladım, bir tanem gel gemiye bin, yoksa suda boğulur helak olursun.” Yine de oğlu diyor ki “Ben dağın tepesine doğru çıkarım beni suda boğulmaktan korur.” Der.

Hz.İbrahim aleyhisselam; Gördüğü rüya üzerine oğlu İsmai’li Allah’a kurban etmek için ona hatırlatınca yine ya büneyye; ey evladım, bir tanem ben böyle bir rüya gördüm der ve İsmail tercih sizin baba manasında bir ifade kullanır.

Hz.Yakub aleyhisselam;

Bir gün Hz.Yakubun oğlu Yusuf diyor ki, “Baba 11 yıldız ile güneş ve ay birlikte bana secde ettiğini rüyamda gördüm”, Hz.Yakup diyor ki, “Ya büneyye; Ya evladım, bir tanem, rüyanı kardeşlerine anlatma! sana bir sıkıntı verebilirler”

Hz.Lokman aleyhisselam;

Malumunuz Hz.Lokman ismi Kur’anda geçtiği halde peygamber olup olmadığı ihtilaflıdır. Ama Allah katında sevilen salih bir kul olduğu kesindir. Kendisi oğluna bir tavsiyede bulunmuş o tavsiye Yüce Allah’ın o kadar hoşuna gitmiş ki, o nasihati peygamberi aracılığıyla bize vahyediyor. O da oğluna hitap ederken, “Ya büneyye; Ya evladım, bir tanem Allah’a şirk koşma… “diyor

Hz.Muhammed aleyhisselatu vesselam;

Ahir zaman peygamberi biricik kızını Fatıma’sını çok severdi, kızı dışarıdan gelince ayağa kalkarak onu karşılardı. “Evladım hesap günü için babanızın peygamberliğine güvenme, taat ve ibadetinde güçlü ol, yoksa kıyamet günü sana bir faydam dokunmaz” diye nasihat ederdi. Bazen de Fatimasına hitap ederken “babasının annesi” derdi.

Bu beş hitap tarzını bir araya getirince baba ile evlat arasında,

*Nezaket dilinin önemi,

*Babanın zaman zaman evlatlarına nasihat gereği,

*Aile efradı arasında yaşatılması gereken bağın gerekliliği ve önemi akla geliyor.

Peygamberimiz aleyhisselatu veselamın bir hadisine göre “Bir kimse iki kızını merhamet ve şefkat kanatları altında İslam edebi üzerinde yetiştirip evlendirirse o kimseye cehennem ateşi haram olur” demesi de çocuklarımıza, bahusus kız çocuklarımıza sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Şimdi biri kalkıp dese ki, yine peygamberden, dinden, imandan bahs etmeye çalıştı yazar efendi. Vallahi yanında olsam ayağa kalkar kendisine bir Osmanlı tokatını çeker, yerle bir ederdim.

Yeminle söylüyorum sağımızda solumuzda tet tük öyle kevaşeler(kuru ot) var ki ne Ebu Cehil, ne Ebu Leheb bu kadar küçük olmuştur.

Kim ne hakla diyebilir ki bu nezaket eleştiri götürür. Başıboş atıp tutmaktansa bir az insanlığa selam verelim derim.

Benden bu geliyor gerisini siz düşünün.

İnternethaber.com’dan alıntıdır.