  • BIST 112.871
  • Altın 161,782
  • Dolar 3,8235
  • Euro 4,6893
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C

“Evlilik Curcunası” adlı 2 perdelik komedi Yenimahalleli tiyatroseverlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı

»
“Evlilik Curcunası” adlı 2 perdelik komedi Yenimahalleli tiyatroseverlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı
Tiyatro sezonunu hızlı açan Yenimahalle Belediyesi bu sezonda da birbirinden ünlü oyunları Yenimahalleliler ile buluşturmaya devam ediyor.

Sevtekin Fikir Sanat Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Evlilik Curcunası” adlı 2 perdelik komedi Yenimahalleli tiyatroseverlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunu ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar da ilçe sakinleriyle birlikte izledi.

Dev kadroya büyük ilgi

İsrailli ünlü tiyatro yazarı Ephraim Kishon’un “Nikah Kağıdı” adlı oyunundan tiyatroya uyarlanan oyunda Mehmet Çkültüepiç tesisatçı Yahya’yı, Ayça İnci evin hanımı Ela’yı, Asena Ela ve Yahya’nın dedikoducu ve işveli komşusu Şennur’u, Seda Demir evin nişanlı kızı Mine’yi, Fatih Ayhan Mine’nin ana kuzusu nişanlısı Ruhi’yi, Serdar Sevtekin ise evin kızı Mine’ye aşık olan Rüştü’yü canlandırdı.

Yenimahallelilerin keyifle izlediği oyunda tüm oyuncular performanslarıyla göz doldururken Oryantal Asena da ilk tiyatro deneyiminden alnının akıyla çıktı. Salonu hınca hınç dolduran konuklar oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Sanat toplumda sevgi ve kardeşliği pekiştirir

“Evlilik Curcunası” Yenimahalle seyircisinden tam not alırken, oyun sonunda tüm oyuncular el ele konukları selamladı. Sahneye çıkan Başkan Yaşar, oyunculara çiçekle teşekkür etti.

Yaşar “Yenimahalle cumhuriyetin ilçesidir ve cumhuriyet sanatla yaşar.Her yerde söylüyorum medeni ülkeler, gelişmiş ülkeler sanata ve sanatçıya değer verir. Artık ülkelerin değerleri sadece ekonomik ve coğrafi değerleriyle değil sanata, kültüre, sanatçıya verdiği değerleriyle ölçülüyor. Hangi görüşten olursak olalım sağlığında sanatçılarımıza sahip çıkmalıyız. Biz bu sanat etkinliklerini onun için gerçekleştiriyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak kış boyu da sahnelerimizde sanatçılarımızla halkımızı bir araya getirdik. Ülkede barışı, sevgiyi ve kardeşliği ancak sanat ve sanatçı yaratabilir. Sanat toplumda sevgi ve kardeşliği pekiştirir. Yenimahalle'nin salonlarında sanatçılarımızı ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yenimahalle’yi bildiğini ve çok sevdiğini ifade eden Mehmet Çepiç, “Sanat bir milletin hafızasıdır. Uygarlıklar tarih boyunca sanatla yükselmiş, yücelmiştir. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a kültüre, sanata ve biz sanatçılara sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki Fethi Yaşar var” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AŞK İKSİRİ; Opera Sahnesi’nde 7 Şubat akşamı seyirciyle buluşacak05 Şubat 2018 Pazartesi 11:31
  • “Sevdiğimiz Türküler” konseri, zengin bir repertuvarla Çankayalılara keyifli bir akşam yaşatacak05 Şubat 2018 Pazartesi 11:26
  • İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (6-11 Şubat 2018)05 Şubat 2018 Pazartesi 11:08
  • Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerlerinden dev konser05 Şubat 2018 Pazartesi 11:03
  • İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA (30 Ocak-4 Şubat 2018)29 Ocak 2018 Pazartesi 10:58
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, sanatsal faaliyetler kapsamında çocukları Pursaklar Belediyesi Tebessüm Sinemasına getirdi26 Ocak 2018 Cuma 10:07
  • Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin ikinci konuğu Dr. Mustafa Tatçı oldu26 Ocak 2018 Cuma 09:49
  • Fotoğraf Sanatçısı Gürsel Gökçe’nin “Uğurlu Yıllar” fotoğrafları Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sergiledi25 Ocak 2018 Perşembe 11:28
  • “Sihirli Dünya” Çocuk Müzikali, küçük sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak25 Ocak 2018 Perşembe 10:49
  • Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği konseri, izleyicileri adeta Anadolu turuna çıkardı25 Ocak 2018 Perşembe 09:37
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim