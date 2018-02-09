“Evlilik Curcunası” adlı 2 perdelik komedi Yenimahalleli tiyatroseverlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı

Tiyatro sezonunu hızlı açan Yenimahalle Belediyesi bu sezonda da birbirinden ünlü oyunları Yenimahalleliler ile buluşturmaya devam ediyor.

Sevtekin Fikir Sanat Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Evlilik Curcunası” adlı 2 perdelik komedi Yenimahalleli tiyatro severlere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Dört Mevsim Tiyatro Salonu ’nda sahnelenen oyunu ev sahibi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar da ilçe sakinleriyle birlikte izledi.

Dev kadroya büyük ilgi

İsrailli ünlü tiyatro yazarı Ephraim Kishon’un “Nikah Kağıdı” adlı oyunundan tiyatroya uyarlanan oyunda Mehmet Çkültüepiç tesisatçı Yahya’yı, Ayça İnci evin hanımı Ela’yı, Asena Ela ve Yahya’nın dedikoducu ve işveli komşusu Şennur’u, Seda Demir evin nişanlı kızı Mine’yi, Fatih Ayhan Mine’nin ana kuzusu nişanlısı Ruhi’yi, Serdar Sevtekin ise evin kızı Mine’ye aşık olan Rüştü’yü canlandırdı.

Yenimahallelilerin keyifle izlediği oyunda tüm oyuncular performanslarıyla göz doldururken Oryantal Asena da ilk tiyatro deneyiminden alnının akıyla çıktı. Salonu hınca hınç dolduran konuklar oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.

Sanat toplumda sevgi ve kardeşliği pekiştirir

“Evlilik Curcunası” Yenimahalle seyircisinden tam not alırken, oyun sonunda tüm oyuncular el ele konukları selamladı. Sahneye çıkan Başkan Yaşar, oyunculara çiçekle teşekkür etti.

Yaşar “Yenimahalle cumhuriyetin ilçesidir ve cumhuriyet sanatla yaşar.Her yerde söylüyorum medeni ülkeler, gelişmiş ülkeler sanata ve sanatçıya değer verir. Artık ülkelerin değerleri sadece ekonomik ve coğrafi değerleriyle değil sanata, kültür e, sanatçıya verdiği değerleriyle ölçülüyor. Hangi görüşten olursak olalım sağlığında sanatçılarımıza sahip çıkmalıyız. Biz bu sanat etkinliklerini onun için gerçekleştiriyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak kış boyu da sahnelerimizde sanatçılarımızla halkımızı bir araya getirdik. Ülkede barışı, sevgiyi ve kardeşliği ancak sanat ve sanatçı yaratabilir. Sanat toplumda sevgi ve kardeşliği pekiştirir. Yenimahalle'nin salonlarında sanatçılarımızı ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Yenimahalle’yi bildiğini ve çok sevdiğini ifade eden Mehmet Çepiç, “Sanat bir milletin hafızasıdır. Uygarlıklar tarih boyunca sanatla yükselmiş, yücelmiştir. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a kültüre, sanata ve biz sanatçılara sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki Fethi Yaşar var” dedi.