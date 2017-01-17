Evrenin Kimyası, Bahşedilen...!

Günseli Rumelioglu / Çevre Mühendisi

%74 Hidrojen,%24 Helyum, %2 Ağır elementler ve Kozmik fos adı verilen tüm uzayı kaplayan düzgün radyo dalgalarıdır.

Maddenin ilk elementi atomlardan oluşur. Çekirdekte Nötron, Proton ve Orbitler üzerinde Elektron Atomu oluştururlar.

100trilyon0C’ de Nötron (n_) ve Proton (p+) birbirinden ayrılır.

10trilyon0C' de Proton (p+) ve Elektron (e-1) Kuark adlı 3 temel parçacığa bölünürler.

Döteryum, Helyum (He) , Lityum (Li), Hidrojen (H) ....oluşumdaki dört (4) önemli madde.

Karbon (C), Oksijen (O), Demir (Fe)---yıldızlar tarafından çok sonra üretilmişlerdir.

1948-1965 arasında yapılan bilimsel çalışmalarla Kara Cisimler keşfedilmiştir. Kara cisim ışınımı atom-altı parçacıklar tarafından saçılmaya devam etmiş olmalılardır.

Dalgaboyu-à-radyo dalgalarına karşılık gelen bir değere ulaşmış ve Evrenin sıcaklığı 00C ile 30C düşmüştür.

Evrenin oluşumunu bu kadar yakından takip eden ve çözmeye çok yaklaşan dünya insanı, nasıl olurda bazı gerçekleri göz ardı eder.?

Dünya’ya en yakın yıldızdan bugün yola çıkılsa ancak 5 yıldan uzunca bir süre sonra dünya denen gezegene varılacağıda tespit edilmiş.

Merak ve inisiyatif kullanma belki de uzayda var olduğu düşünülen uzaylı dostlarımızı harekete geçirebilir.? Kim bilebilir? Geldiler mi, yoksa gittiler mi?

Neden uzay demeyin...!?

Konuyu sanki uzayda yaşıyoruz da, bir Baş Savcımıza sahip çıkamıyoruz demeye getireceğim...!

Gelen haberlere göre korumasız ve silahsız baş savcımız optik göz bile olmayan apartmanının içinde Tunceli'de katl edildi.... fi tarihinde...hatırlayalım..!

Devlet görevlisi, devletin atıl kapasite ile çalışan sistemi tarafından göz göre göre vuruldu,askerimiz ve polisimiz gibi pisi pisine şehit oldu, toprağa denk düştü desek.!

Yani sizi mesleğinizden men etmeye çalışan, her türlü şekilde taciz eden çözümsüz sorunlar yumağı devletin çalışma stili insanı biraz irrite etmiyor mu?.. Sizce?

İsyan etmiyelim ama devlet görevlilerinin korunması ve bekası için lütfen ama lütfen daha dikkatli ve özverili olalım.!

Yazık değil mi? Şu kadar eğitim , şu kadar bilgi , şu kadar çoluk çocuk babasız ve savunmasız ortama savruluyor.

Eğer insan bu kadar değersizse ve zoruna hizmet sergiliyorsa; vay haline...!

Ulu orta her yerde gezen kötülükten kaçmak belki zor ama çaresiz de değiliz.! Değil mi?

Gerekli yerde gerekli ihtimam ve özen belki bu fütursuzluğu engelleyebilir.

Üstelik öğretmen tayinlerinde de neler oluyor, biliyormusunuz.?

Devletin yetkilisi heryer Türkiye; herkes heryere gidecek derken, eş tayinleri yapılmıyor ve devlet görevlisi olduğuna sevinen insanımız mağdur ediliyor. Aile parçalanmasına yol açılıyor. Ama neden?

Aklın almıyacağı şeyler gerçekleşirken, insanın bu gidişten utanası var, midesine kramp giriyor ve alim allah olmadık bir yere ...üstelik çıkarası geliyor.!

Çok üzgünüm çokkk.....

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HSYK seçimlerini bi sıkıntı yaratmadan tamamlayıp, asil üyelerini belirlemiştir.! Bi tarihtekiseçimde...

Adaletin herkese lazım gerçeği bizi sarmalarken, ülkemizin içinde bulunduğu acı ve çetrefilli durum içimizi kanatsada, tüm kurumlarımız ve insanımızla dik durmaya vede özverili katkılarımızı sunmaya çabalıyoruz..!

Hezeyan denince ne anlaşılır.?

Göle maya katan ve ekmeğini soğan ile katık yapan halkımız, her zaman ve her yerde üstün belağat ve özverisiyle çocuklarını olmadık hatadan, beladan ve kazadan korumak için üstelik, dua etmeyede devam ediyor.

Engizisyon mahkelerinde neler döndüğü yada nataşaların hangi ilimizi bastığı konu dışı kalsada, sen sağ ben selamet.!

Üstüne bir bardak sek ayran yada limonata tükeden toplum fertleri olarak daha bi birbirimize kenetlenerek gelişmeleri de uzaktan takip ederek, gözyaşlarımızı içimize akıtarak ve engin hoşgörümüze sığınarak, misafirperverliğin de bir sınırı vardır diyerek, maşaları elimize alıyoruz. Oldu mu?

Tarih 17.Ocak.2017.......

Davud Sulari’ nin engin denizinde ve Muhammet Ali’nin okyanusunda yüzerken ,gülelim, bereketli olalım, sağ ve diri olalım, gazamız mübarek ola.

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Jandarma’ nın görevi dağda, bayırda, kırsalda yurdu koruma ise; gereğinin yapılmasını beklemek hakkımız ola.!

Kara, Hava ,Deniz...Kuvvetler üstünlüğü ve ayrılığı ile bağlı olduğumuz 3 temel döngü , metal ve eter biçiminde yansıyan ikilik yaratmayan elementler ise çok önemli...oluşumlar.

Dişil ve Erkek güçlerin beteryum oluşturmadan evrimleşmesi bazında, elementasyon dizili, (- +) biçiminde özgün tasarım ve karakter kullanılması kayda değer tek şeydir. Şu an içre...!

Umutların , ümitlerin sadece tökezlediği , bilimin ışığında kararların bağlandığı günlere , MERHABA.

Saygılarımla...