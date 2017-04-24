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Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 23 Nisan'da birbirinden güzel etkinliklerle açıldı

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Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 23 Nisan'da birbirinden güzel etkinliklerle açıldı
Yenimahalle Belediyesi’nin Ankaralı çocuklara hediyesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden güzel etkinliklerle açıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Ankara’nın soğuk havasına rağmen binlerce çocuk katıldı. Gün boyu süren eğlence ve atölye çalışmaları ile keyifli bir gün geçiren minikler, kendi müzelerinin açılışını da Başkan Yaşar ile birlikte yaptılar.

Başkan Yaşar çocuklardan söz aldı

“Sizlere güveniyorum. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatısınız” diyerek çocuklara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çocuklardan cumhuriyete sahip çıkma sözü aldı.

Yaşar “Biz Yenimahalle Belediyesi olarak her projeye ‘insan bunun neresinde’ anlayışı ile bakan bir anlayışı benimsedik. 8 yıldır bu anlayışla hizmet üretiyoruz. Tüm hemşerilerimizin ihtiyaçlarını belirliyor, onların sosyal ve kültürel hizmetlerden yararlanmaları, eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

“İnsanlık, insan olma değerlerini yitirmekte”

Ülkemizde ve dünyamızda savaş, terör, şiddet gibi istenmeyen olguların artarak devam ettiğini hatırlatan Başkan Yaşar “İnsanlık, insan olma değerlerini yitirmekte. Bu tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de böyle. Kaybettiğimiz değerlere dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına, belediye olarak tüm ülkeye ilham vermesi adına bu projeyi hayata geçiriyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki toplumların gelişmeleri, sanayileşmesi, mutlu bireylerin var olması ülkenin eğitim düzeyi ile doğrudan ilişkili. Bizler toplumsal gelişme, birey gelişimi yönünde katkı sunan bir okul dışı öğrenme sahası hazırladık. Aile-okul-çocuk üçgenini burada kurduk. Eğitimde ilerlemeyen, kültür sanatta gelişemeyen toplumlarda, huzur ve mutluluk yok. Biz daha huzurlu, daha mutlu daha farkında bir toplum olma hayaliyle yola çıkıyoruz” diye konuştu. 

Her köşede çocukların kahkahaları yankılandı

Toplumda her geçen gün yok olan saygı, sevgi, hoşgörü ve yardımseverlik gibi değerlerin işleneceği, çocukların eğlenerek öğrenecekleri müzenin açılışında çocuklar Masallar Ülkesi’nde keyifli bir yolculuğa çıktı. Rapunzel, Kırmızı Başlıklı Kız, Yedi Cüceler, Pinokyo gibi masal kahramanlarının canlandırıldığı oyun alanlarında bol bol fotoğraf çektiren çocuklar unutulmaz saatler yaşadı.

Dino Cafe’nin ve çocuk müzesinin açılışıyla birlikte müzeyi ilk gününde doyasıya gezme fırsatı bulan çocukların kimi pedal çevirerek elektrik üretti, kimi plazma küresinde küçük deneyler yaptı. 

Balonlarla evrene sevgi mesajı yolladılar

Sahne şovları, atölye çalışmaları, kukla gösterileri, halat çekme, çuval yarışları gibi birbirinden renkli etkinliklerin gün boyu devam ettiği kutlamalar çerçevesinde çocuklarla açılış pastası kesen Başkan Yaşar çocuklarla birlikte üzerinde “Sevgi, Saygı, Doğruluk ve Birlik” yazılı balonları gökyüzüne bıraktı.

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