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Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Ankara’nın her bölgesinden okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukları ağırlıyor

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Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Ankara’nın her bölgesinden okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukları ağırlıyor
Yenimahalle Belediyesi, hayata geçirdiği Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde yalnız Yenimahalle’nin değil Ankara’nın her bölgesinden okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukları ağırlıyor.

Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde, temel bilimsel prensiplerin yanı sıra evrensel değerleri de öğrenen çocuklara bu sefer Türk Kızılay’ı Çocuk Koruma Merkezi bünyesinde bulunan Irak Türkmen’i çocuklar da katıldı. Ülkelerindeki savaştan kaçarak ülkemize sığınan çocuklar, Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde çocuk olduklarının farkına vardı. Eğitim programlarına katılan çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadılar.

 

3 boyutlu uzay filmi izlediler

 

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin alt katında inşa edilen Evrensel Değerler Çocuk Müzesi,  Başkentli çocukların akınına uğruyor. Ankara’nın her yerinden çocukları ağırlayan müzede dezavantajlı çocuklarda eğitim programlarına katılarak, çalışmalar yapıyor. Türk Kızılay’ı Çocuk Koruma Merkezi’nde bulunan çocuklar da Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde eğitim programlarına katıldılar. İki gün boyunca 2 farklı grup olarak eğitime katılan çocuklar eğitimin ilk gününde yeni açılan Planetaryum alanında 3 boyutlu 360 derece uzay filmleri de izlediler.

 

Vahşi yaşamda safari

 

Eğitimin ikinci gününde de çocuklar Vahşi Yaşam alanında ormanın derinliklerindeki hayvanları incelerken; Bilim Merkezi kısmında da bilimin gizemli dünyasına yolculuk yaptılar. Eğitim programlarına katılarak keyifli anlar yaşayan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Küçük yaşlarına rağmen yaşadıkları kötü anıları bir anlık olsa unutan çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

 

Barış ve kardeşlik bizim en büyük dileğimiz

 

İnsanlığın zor bir sınavdan geçtiğini ifade eden Yaşar, “Bu dünyayı çocuklarımız kurtaracak. Onlar bizim geleceğimiz. Ama maalesef bugün birçok ülkede çocuklar sokaklarda özgürce oynayamıyor. Top peşinde değil de mermilerden, bombalardan kurtulmak, hayatta kalmak için koşuyor. Bırakalım her çocuk, çocukluğunu doyasıya yaşasın. Sokaklarda özgürce oynasın, koşsun, gülsün en büyük dileğimiz bu” dedi.

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