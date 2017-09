Yenimahalle Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve tek interaktif çocuk müzesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukların vazgeçilmez adresi oldu.

Açıldığı günden bu yana çocuk ların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini amaçlayan müze de yaz aylarında da eğitimler tüm hızıyla devam etti.



Öğrendiği bilgileri akranlarına anlatıyor



4-12 yaş grubu öğrencileri ağırlayan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ’nde her yaş grubuna göre ayrı programlar uygulanıyor. Müzede uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilirken, gönüllü öğrenciler de müzede eğitim sürecin dahil olmaya başladı. Yaz aylarında 14 yaşındaki Yağız Yılmaz müzedeki eğitimlere tatil boyunca katıldı. İlk olarak uzman eğitmenler tarafından müze eğitiminden geçirilen Yılmaz, daha sonra öğrendiği bilgileri akranlarına anlatmaya başladı. Akran Eğitimi adı verilen eğitim modeli ile kendi bilgi ve becerilerini müzeye gelen minik ziyaretçilerle paylaşan Yılmaz, hem kendi bilgilerini pekiştirdi hem de müzecilik, değerler eğitimi ve bilim alanında yeni bilgiler edindi.



Müzede çalışmak çok zevkli



Ortaokulu bu yıl bitirip lise eğitimine başlayan Yılmaz, yaz tatillerinde evde oturmak yerine bilim ve farklı alanlarda eğitim veren bir kurumda çalışmak istediğini ifade ederek, “Bilime olan merakım ve araştırmalarım sonucu böyle bir müzenin varlığından haberdar oldum. Sonra ailemle birlikte müze yöneticilerine gönüllü olmak için başvuruda bulundum. Başvurum kabul edildikten sonra ilk olarak eğitmenler tarafından müze eğitimi aldım. Daha sonra bende bilgilerimi müzeye gelen diğer çocuklarla paylaştım. Bu durum hem benim bilgilerimi pekiştirmem açısından faydalı oldu, hem de diğer çocuklar için faydalı oldu. Müzeye gelen ziyaretçiler kendi yaşıtları olan birini karşılarında görünce daha rahat davranıyorlar“ dedi. Bilime merakı olduğunu ve kendini geliştirmek istediğini ifade eden Yılmaz, “Bilim alanında bulunan deney aletleriyle çalışarak hem kendimi geliştiriyorum hem de diğer ziyaretçilere bilgilerimi aktarıyorum” diye konuştu.



Müze yeni sezona hazır



Müzede her yaş grubuna farklı eğitim programlarının uygulamasının yanında farklı eğitim modelleri de uygulanıyor. Bu modellerden bir tanesi de akran eğitimi olarak ön plana çıkıyor. Eğitimde gönüllü çocuklar yeni bilgiler öğrenerek kendilerini geliştiriyor ve bunları diğer çocuklara aktararak bilgilerini pekiştiriyorlar. Ayrıca eğitimin verildiği grupta yeni bilgiler ediniyor.



Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor. Yeni yılda, yeni eğitim programlarıyla çocukları ağırlayacak olan müzede Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun programlarla çocuklara eğitimler verilecek. 4-12 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren müzede çocuklar okulda öğrendikleri pekiştirme fırsatı bulacaklar ve yeni bilgiler edinecekler.



“Eğitim ve öğretime önem veriyoruz”



Başkentli çocukların hem eğlenip hem de kendilerini geliştirebilecekleri alanların sınırlı olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Müzemizi hayata geçirip Ankara’da ve Yenimahalle’de büyük bir eksikliği giderdik. Çocuk larımız müzemizde eğlenirken aynı zamanda öğreniyorlar. İyi bir neslin iyi bir eğitimden geçtiğini inanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Çocuk Müzesi ’nin her geçen gün kendini yenileyen ve yaşayan bir müze olduğunu belirten Yaşar, “Müzemizde yaz aylarında gönüllü olarak çalışan çocuğumuz eğitmenlerimizden öğrendiği bilgileri arkadaşlarıyla paylaştı. Bu eğitim modeli dünyada kabul gören bir model. Çocuklar kendi yaş gruplarıyla karşılıklı iletişim halinde bilgilerini paylaşıyorlar. Böylece çocuklar birbirleriyle rahat iletişim kurdukları için öğrenmeye açık oluyorlar ve verilen bilgileri kolayca kavrıyorlar” diye konuştu. Yaşar, yeni yılda tüm öğrencileri müzeyi ziyaret etmeye beklediğini ifade etti.​