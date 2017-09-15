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'Evrensel Değerler Çocuk Müzesi” personeli ilk yardım eğitimi aldı

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'Evrensel Değerler Çocuk Müzesi” personeli ilk yardım eğitimi aldı
Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle'nin ilk ve tek kapsamlı çocuk müzesi olma özelliği taşıyan 'Evrensel Değerler Çocuk Müzesi” personeline İlkyardım Eğitimi verdi.

Yenimahalle Belediyesi Kurum Doktoru Serdal Taş tarafından verilen eğitimlerde, müze personelinin hem iş arkadaşlarına hem de müzeye gelen çocuklara acil durumlarda nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı.

Teorik ve uygulamalı olarak eğitim aldılar

Taş, İlkyardım nedir? Nasıl yapılır? İlkyardım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi durumlarda İlkyardım yapılabilir? konularında personeli teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirdi.

İlkyardım hayat kurtarmak veya kazazedenin durumunun kötüye gitmesinin önüne geçmek amacıyla uygulanır diyen Doktor Taş, ”İlkyardım olay yerinde tıbbi araç gereç kullanmadan, mevcut olan ilkyardım malzemeleri ile uygulanmalıdır. İlaçsız bir uygulama olan ilkyardım, olay yerinde yapılmalıdır. Yaşamı tehlikeye atacak herhangi bir kaza ve tehlikeli durum karşısında kazazedeye doğru zamanda yapılan ilkyardım, sağlık görevlileri olay yerine ulaşana dek uygulanmalıdır” dedi.

“İlkyardımcı sakin ve telaşsız olmalı”

İlkyardımcının sakin hareket etmesi konusuna da vurgu yapan Taş, “İlkyardımcı sakin ve telaşsız olmalı. Hastayı sakinleştirmeli. Çevreyi değerlendirip süren bir tehlike olup olmadığını belirlemeli. Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı. Çevredeki kişileri, sağlık kuruluşları, itfaiye ve güvenliğe haber vermeleri için organize etmeli. Hastanın durumunu değerlendirerek uygun ilk yardıma başlamalı. Hastanın sağlık kuruluşuna bir an önce ulaşmasını sağlamalı” diye konuştu.

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