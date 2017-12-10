Ey ABD Trump’ın Kulağını Çeksenize!

Eyüphan Kaya

Göçmenler diyarı Amerika;

Devlet nedir?

İnsanlık nedir?

Nezaket nedir?

Bilmeyen bu Reisi ne diye seçtiniz?

Sizin bu reisiniz bu medeni kavramlardan anlamıyor, haberiniz var mı? Biz her şey insanlık için diyoruz o her şey Yahudiler için diyor!

Trump saçmalıklarıyla zirve yaptı. Hatırlayın seçim kampanyasında ne demişti “ben Müslümanları Amerika’ya sokmayacağım” demişti, Müslümanları engelleme meselesi onu aşar fakat İslam dünyası onu Ortadoğu’dan kovacak haberiniz olun!

Devletler arası bir hukuk olur: Bir devlet başka bir devletle ya da dünyanın diğer ucundaki bir sorunla bir yorum ve değerlendirme yapınca uluslararası hukuka göre konuşur, tarafını belirler, düşüncesini ortaya kolay, sizin bu Reisiniz ne dünyayı tanıyor ne uluslararası hukuku, ne de İslam dünyasını, kulağını çeksenize!

İnsanlık denen bir kavram var; İsrail 1967 sınırları içinde devlet olarak tanındı, o gün Filistin topraklarının %10’nunda yaşama hakkı kendisine uygun görüldü, bir çok dünya ülkesi de onu devlet olarak kabul etti.

Yerinde durmadı her geçen gün haddini aştı bu gün zulmen Filistin topraklarının %90’na tecavüz etmiş durumda, yaptığı zulüm yer ve gök arasını doldurdu, yetiyor sizin Resiniz bu gün Kudüs ’ü şerifi ona başkent olarak uygun görüyor, tepsi üzerinde sunuyor, kulağını çeksenize?

Nezaket insanlara özgü bir vasıftır; Üç beş milyon Siyonist Yahudi’yi sevindirme adına milyarlarca Müslüman ve namuslu insanın moralini hiçe sayarak ben Kudsü Şerifi İsrail’e Başkent olarak kabul ettim diyor ve bu münasebetle insanların hem ABD’ye hem de İsrail’e nefretinin artmasına neden oluyor, kulağını çeksenize!

ABD yedi kıtayı savaş alanına çevirmiş vaziyete oraya buraya saldırıyor, bunu askeriye yapamayınca da yerel piyonlarla/çetelerle işbirliğine giderek, her geçen gün dünyanın nefretini kazanıyor, sizi de nefrete potansiyel yapıyor,kulağını çeksenize!

İster kulağını çekin, ister çekmeyin, İslam dünyası onun notunu alıyor, hem legal hem illegal onunla uğraşmak için İslam dünyası harekete geçmiştir. Suudi Arabistan’daki olaylar dahi bunun bir işareti değil mi?

Bakın ABD’nin yanımızda ne tür sabıkaları var;

Afganistan bir leke,

Somali ikinci leke,

Irak üçüncü leke,

Suriye dördüncü leke,

İsrail-Filistin meselesindeki tarafgirliği beşinci leke,

Yetmiyor Reisiniz bu lekeleri bir kat daha karartıyor, neden buna sessiz kalıyorsunuz?

Her tarafınız leke doldu, tanınmaz haldesiniz, haberiniz olsun, kendinize gelin dünyanın ve özellikle İslam dünyasının bahusus namuslu insanların nefretini kazanıyorsunuz, bundan haberiniz var mı, yok mu? Bilemem ama hakikat bu.

Bence sıkıntılarınıza sıkıntı ekleyen bu başkanınızın kulağını çekin, biz çekersek koparırız haberiniz olsun! öyle bir sıkıntı oluşturuyor ki, alnına bir kurşun sıkılmayı bile hak ediyor, ama devlet anlayışımıza, insanlığımıza ve nezaketimize uymaz, sizin hatırınıza bunu yapmıyoruz, fakat yaptıklarına karşı dayanılmaz bir hal oluştu/oluşuyor.