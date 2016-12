Ey Hükümet KHK gecikti neler oluyor?

Eyüphan Kaya

2016 yılı tarihin sayfalarını dolduracak kadar olaylarla anılacak, ama bunlarda en önemlisi galiba FETÖ’nin darbe girişimi ve ardında yaşanan silme ihraçlar olacak.

Tabi PKK’nin acımasızca patlattığı bombaların da etkisi unutulur gibi değildir.

15 Temmuz darbe girişimiyle devlet beklenmedik bir isyanla karşılaşınca olması gerektiği gibi ciddi bir refleks gösterdi ve FETÖ adına devletin kurumlarından bir temizlik hareketi başlattı, bizim gibi dertli vatandaşlar da “olması gereken budur” diyerek gelişmelere destek verdiler.

Ardında PKK propagandası yapanlar açığa alındı, onu da doğru bulduk ve “devlet memuru kirli politik işlerde bulanmaya hakkı yoktur” dedik, hele ki bu devlet memurları öğretmenler ise.

Bir öğretmen sabah akşam politik meselelerle uğraşıyorsa aslında o mesleğini icra edemeyecek kadar bilgi ve kabiliyetini kaybetmiş demektir.

Olması gereken de yeni nesli, vatan evlatlarını bu tür kimselerin şerrinden kurtarmaktır.

Keşke süresiz açığa alınma diye bir uygulama olsaydı da bu tür insanlar çocuklarımızın derslerine hiç girmeselerdi. Varsın utanmadan 2/3 oranında maaşlarını da aslardı.

Kanaatim o ki, devlet bu ucuz kahramanları takibe almalıdır, aynı sorunu oluşturmaya devam ederlerse artık mahkemenin önünde hesap vermeleri vacip olur.

FETÖ’cu diye ihraç edilen veya açığa alınanlar arasında birçok mağdur olmasına rağmen bazı FETÖ aktörleri hala kurumlarda tespih sallıyor, badem bıyıkların altında olup bitenlerle alay edercesine kıs kıs gülüyorlar.

Kazara açığa alınan ya da ihraç edilenleri de bir an evvel görevinin başına göndermeye gayret edilmelidir.

Benim meylime gelen mağdur hikayeleri o kadar acıklı ki hangi birini anlatsam bilemem, her biri tek başına bir makale.

DEAŞ’ta çalışan ve memur-sene bağlı enerji iş kolunda iş yeri temsilcisi olan bir mağdur “artık bıçak kemiğe dayandı” diyerek derdini benimle paylaştı. Çocuğu özel okulda okuyor muş, okul hangi bankayla anlaşma yapıyorsa aylık taksitlerini o bankaya yatırıyormuş, hatta bir süre önce Bank Asya’dan Garanti bankasına geçmiş. Bank Asya’daki hesabı gerekçesiyle ihraç edilmiş, bu gün yarın bu yanlıştan dönülür derken araya aylar geçmiş, bir haber yok.

Bir başkası İmam-hatip, alim Hasan Burak, 1999 yılında Diyarbakır Belediyesinde çalışırken bu sol, ateist, komünist kesim belediyeyi kazanınca onu çöpe gönderiyorlar, bir alime yakışmaz diye istifa etmiş ve İmam-hatip olmuş, Bölgede PKK’nin zulmüne karşı sesini yükseltmek için İnsan hakları Cemiyeti’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı halde PKK sempatizanlığından ihraç edilmiş.

Başka bir arkadaşımız Necmettin Alaş 30 yıldır tanışıyorum, dostuz hem FETÖ’den, hem PKK’den nefret ediyor, gel gör ki PKK tarafgirliği gerekçesiyle ihraç edildi.

Ahmet adında başarılı, gayretli bir komiser yardımcısı, polis eşiyle birlikte ihraç olmuşlar. Yetmiyor Ankara’ya derdini anlatmaya gidiyor, o çaylak durumunda olan genç polisler onu terörist diye yakalıyorlar, nezarete atıp, iki gün namaz kılmasına dahi müsaade edilmiyor.

Bir ara “Fırat’ın kenarındaki kuzulardan haber var” başlıklı bir yazı yazmıştım bilmiyorum işe yaradı mı? Şimdi de diyorum ki “Dicle kenarında nice kuzuları kurt kaptı haberiniz var mı?” demek durumundayım, çünkü bir köşe yazarı olarak bu benim vazifemdir.

Bütün bu dertleri bir arada düşününce “Ey hükümet KHK gecikti neler oluyor?” demekten kendimi alıkoyamadım. Bir an evvel bir KHK çıkarılmalı, bununla binlerce mağdur işine gönderilirken, bir o kadarı da ihraç edilmelidir diye düşünüyorum.

Birileri ortalığı bulunduruyor haberiniz olsun. Babamın manidar bir ifadesi var “Devletin gözleri kör, kulakları iyi çalışıyor” mesele budur galiba. FETÖ’cular iyi insanları bir birine düşürüyor maalesef!

Tüm okuyucularımın bu yazıma destek vermelerini ve ulaşabildikleri ilgili yetkililere ulaştırmalarını bekliyorum.

İnşallah bir an evvel bu yanlıştan vazgeçilir.

İnternethaber.com’dan alıntıdır