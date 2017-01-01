EY İNGİLİZ, EY AMERİKA, EY İSRAİL, EY ALMANYA, EY FRANSA

Ali Rıza Demircan / İlahiyatçı Yazar

İyice bilmelisiniz ki biz artık millet olarak her terör eyleminde tetiği çeken teröristleri aramıyoruz. Aramıyoruz, çünkü çok iyi biliyoruz ki PKK, İŞİD ve diğer terör örgütlerini kullanan sizlesiniz. Parayı ve silahı veren, istihbaratı sağlayan ve kucak açıp barındıran sizlersiniz.

İçimizdeki bazı gafiller sizleri teşhis edemediyse de artık millet olarak da devlet olarak sizleri tanıyoruz, biliyoruz. Siyasî, iktisadî ve örtülü silahlı saldırılarınız gördüğünüz gibi bizi küçültemedi, büyüttü. Zayıflatamadı güçlendirdi.