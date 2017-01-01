EY İNGİLİZ, EY AMERİKA, EY İSRAİL, EY ALMANYA, EY FRANSA

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Ali Rıza Demircan

İyice bilmelisiniz ki biz artık millet olarak her terör eyleminde tetiği çeken teröristleri aramıyoruz. Aramıyoruz, çünkü çok iyi biliyoruz ki PKK, İŞİD ve diğer terör örgütlerini kullanan sizlesiniz. Parayı ve silahı veren, istihbaratı sağlayan ve kucak açıp barındıran sizlersiniz.

İçimizdeki bazı gafiller sizleri teşhis edemediyse de artık millet olarak da devlet olarak sizleri tanıyoruz, biliyoruz. Siyasî, iktisadî ve örtülü silahlı saldırılarınız gördüğünüz gibi bizi küçültemedi, büyüttü. Zayıflatamadı güçlendirdi.

Bir düşünürünüz “ Allah var ve adil ise geleceğimizden korkuyorum” diyor. Korkun, çünkü Allah var ve adildir.

Sömürdüğünüz ve kanlarını döktüğünüz mazlum insanların ahı sizleri kuşatacaktır. Belayı zulmettiğiniz insanlardan ve çocuklarınızdan bulacaksınız. Kullandığınız terör örgütlerinden bulacaksınız. İç çekişmelerinizden bulacaksınız. Farkında değilsiniz ama döneminiz bitti bitecek.

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