Ey Riyad yönetimi sen kimden yanasın?

Eyüphan Kaya

İsrail 1947-1967 arasında dahi benzeri görülmemiş bir zulüm yaptı, kimi dünya devletleri “neler oluyor?” diye bir sorması gerekirken, kimse demedi “yahu tanıdığımız devlet bunu yapmamalıydı.”

1967 sınırında da durmadı, şimdi maskaralık efsanenin peşine düşüş Filistin’i bir ahtapot gibi sardı, sarsıyor ey dünya ey İsrail’i devlet olarak kabul edilen devletler bu haddini aşan devlete dur demenin zamanı gelmedi mi? Siz İsrail’in bu zulmüne karşı sessiz kalırsanız tarih sizi sorgulayacak, unutmayın!

Şunu desenize!

Ey İsrail senin derdin nedir?

Filistin’den ne istiyorsun?

Bir devlet bu kadar zalim olabilir mi?

Biz seni devlet olarak kabul ederken hesapta bunlar yoktu unutma!

Ya 1967 sınırına çekil, ki orya kadar ilerlemeye bile hakkın yoktu, ya da verdiğimiz desteği geri çekmek durumunda kalacağız, çünkü bu zulme daha fazla seyirci kalamayız bilmende fayda var.

Dünya eski dünya değil İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri artık yeter diyecek duruma geldi gelecek.

Ama Suudi Amerika gibi elit ve müsrif hükümetler hala tereddüt ediyor ne yapalım, ne yapmayalım acaba? ABD ile birlikte keyfimize mi bakalım, yoksa İslam toplumunun menfaatlerine mi bakalım?

Ey Riyad yönetimi kendine gel,

Bu israfa, bu laubaliliğe, bu vurdum duymazlığa artık tahammülümüz kalmadı.

İslam dünyası vahyi gölgesinde kendi iç muhasebesini yapmak üzere bir araya gelmeli, Beytüllahın imkanları üzerinde oturup İslam dünyasına katkı yerine sıkıntı oluşturan, yaşantılarıyla ve siyasetiyle kötü model olan Riyad Prenslerini, Dubayi müsriflerini, Bahreyn’in vurdum duymazlarını uyarmak lazımdır diye düşünüyorum.

Ayrıca İran’ın Şia mezhebini bahane ederek Müslümanlar arasında tefrikaya neden olması, oluşturması da kabul edilemez. Aynı kıbleye bakan Aynı Allah’a secde eden insanlar arasında böyle küçük meselelerle nifak tohumunu ekmek doğru değildir diye düşünüyorum.

Artık bunun zamanı gelmiş de geçiyor.Her Müslüman’ın bu konularda uyanık olup birlik beraberlik için çaba sarf etmesini bekliyorum.