EY SEVGİLİ

Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

“Ey sevgili,

En sevgili,

Uzatma dünya sürgünümü benim…”

İlk aşkınızı hatırlıyor musunuz? O kişiyi hatırlamıyorsanız bile aşık olduğunuz ilk zamanlardaki hissettiğiniz duyguları?



Kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi çarpıyor, parmak uçlarınıza kadar oksijenin vücudunuzda dolaştığını hissedebiliyor muydunuz? Ya ondan ayrıldığınızda? Bir daha sevemeyeceğinizi, bir daha aynı duyguları tadamayacağınızı düşünüyor muydunuz?



Aynı fikirde miyiz?



Etrafınızdaki sizden tecrübeli insanlar bir gün bu sevginin biteceğini ve her şeyin unutulacağını söylüyordu. Evet, belki sevgi bitiyordu, belki ilk aşkınızın yüzünü dahi hatırlamıyordunuz ancak hissedilenler hiçbir zaman unutulmaz.



İlk aşıklar unutulur, ilk aşklar unutulmaz



Bir daha asla aynı duygularla sevemeyeceğinizi umut dolu bir cümle bekleyen okuyuculara üzülerek belirtmek isterim. Çünkü her şey anı olsa bile siz aynı kişi olmayacaksınız. Saf, tertemiz bir kalbin yerinden çıkacakmış gibi atması, avuç içlerinin terlemesi, zamanı durdurma isteği… Hepsi, her şey geride kalacak. Bir süre sonra daha mantıklı düşünmeyi tercih edeceksiniz veya zorunda kalacaksınız.



O yüzden tavsiyem; aşıksanız dolu dolu yaşayın. Sevin, gezin, ağlayın, onu görmek istiyorsanız o an gidin ve görün. Çünkü yarın çok geç olabilir. Herakleitos ne demiş; “Aynı nehirde iki kez yıkanmaz.”

Ertesi gün, belki de bir dakika sonra aynı duyguları bir daha tadamayacak olabilirsiniz. Bu satırları okurken aklınızdan ve kalbinizden kim geçiyorsa durmayın… Arayın…