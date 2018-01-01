Ey vatandaşım, uyanık ol!

Eyüphan Kaya

2023 yaklaşırken bizim kendimizi buna göre hazırlamamız lazımdır ki, devlet bürokrasimiz, siyasetçilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ona göre kendine çeki düzen versinler.

Birçok alanda kendimize insani ve İslami bir format atmamız gerekirken

Şu alanlarda kendimize çeki düzen vermemiz elzemdir.

*Kürt Türk meselesini konuşanlara; kardeşim meclis orada bir sıkıntı varsa yasal ve anayasal düzeyde giderilsin, bu tür oyalayıcı meselelere ayıracak zamanımız yok.

Bize eğitim lazım, ekonomi lazım, bilim, sanayi ve teknoloji lazım.

*Alevi Sünni meselesini konuşanlara; sakin ol arkadaş ben vatandaşımın insani yönüne bakarım, komşuluk ilişkilerine bakarım, mezhebi, meşrebi onu ilgilendirir, buna ayıracak, bununla oyalanacak zamanım yok.

Bana toplumsal sorumluluğunu yerine getirip hayatın içinde sorun olmayacak vatandaş lazım.

*Laik-anti layık meselesini gündeme getirenlere; bey efendi ben bu hileyi çoktan fark ettim, buna da ayıracak zamanım yok, deyip o tartışmayla seni oyalamaya çalışan her kimse onu da elinin tersiye itmen lazım.

Bir defa bu laiklik meselesi bize yanlış anlatılmış, herhangi bir dine mensup olan biri laik olamaz, eğer dese ki dini değerler yaşasa da yaşamasa da benim için fark etmez, o zaten dininden ayrılmış olur, çünkü dini olanın uyması gereken kuralları olur, hele ki bu din İslam ise hayatın her aşamasını tanzim eden bir dindir, bir Müslüman nasıl ben laikim diyebilir ki?

Olsa olsa laik devletten yanayım diyebilir, yani tüm dinlere eşit mesafede duran ya da eşit yanlıkta olan bir devlet.

Kardeşim sizin İslam ile bir problemin varsa tekiye olarak laikliği kullanma de ki ey ahali ben kafirim, İslam dininin değer yargıları kabul etmem, ki seni ona göre değerlendirelim. Senin de bu ülkede yaşamaya hakkın var ama yaramazlık yaparsan cezalandırılırsın ona göre.

Nedir bu;

Laik kimse,

Kemalist kimse,

Solcu kimse…vs.

Ben Anadolu insanıyım, bu tür lanetli kavramlarla çok oyalandım, zaman kaybettim, kan verdim, can verdim.

Ama artık aklım başıma geldi, ben vatandaşlarımla selam ve dua ile karşılıklı yardımlaşmayla faydalı işlerle meşgul olmaya çalışacağım.

Buyurun bize, bir çay içelim, bir derdin varsa derman bulmaya çalışalım. Fakat böyle aldatıcı, oyun kurucu, sinsi ifadelerle zamanımı almaya kalkışma! artık tahammülüm kalmadı bilesin.

Sen vatandaşsan sorumluluğunu bilen iyi bir vatandaş ol,

Sen, bürokratsan her ay memnuniyet anketi yap ve vatandaşların memnuniyet oranına göre kurumuna kalite kat,

Sen siyasetçiysen iyi siyaset yap ki vatandaş seni hayırla yad etsin,

Sen sivil toplum örgütü isen sıkı bir çalışma içinde olup hayatın kalitesini arttırma adına kafa yor, siyasetçiye ve bürokrata göz kulak ol, benden söylemesi.

İşte Ey Vatandaşım! 2023 vizyonuna sahip vatandaş profilimiz bu olmalı,

Yoksa değil 2023, 2053’te, 2071’de bizi kurtarmaz mesele bu.

İyi bir insan, iyi bir vatandaş olmak dileğiyle.